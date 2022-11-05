Dünya liderleri, Pazar gününden itibaren Mısır'da yapılacak 27. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'nde (COP27) iklim kriziyle mücadele eylemlerini görüşmek için bir araya gelecek. Peki COP27 nedir ve neden önemli?
Dünya liderleri, Pazar gününden itibaren Mısır'da yapılacak 27. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'nde (COP27) iklim kriziyle mücadele eylemlerini görüşmek için bir araya gelecek.
Zirve, iklim felaketleri ve rekor seviyede sıcak hava dalgalarının yaşandığı bir yılın ardından yapılacak.
BM iklim zirveleri nedir?
BM iklim zirveleri, küresel sıcaklık artışını sınırlamak için dünya liderlerini her yıl bir araya getiren bir konferans.
Bu zirvelere Conference of the Parties (COP), yani Taraflar Konferansı ismi veriliyor.
Zirvelere 1992 yılında ilk BM iklim anlaşmasına imza atan ülkeler katılıyor.
Bu zirvelerin 27'incisi olan COP27, 6-18 Kasım tarihleri arasında Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde gerçekleşecek.
COP zirveleri neden önemli?
Dünya, insanlar tarafından üretilen, çoğunlukla petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan emisyonlar nedeniyle ısınıyor.
BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'ne (IPCC) göre küresel sıcaklıklar şimdiye kadar 1,1 santigrat derece arttı ve 1,5 dereceye doğru ilerliyor.
IPCC, sıcaklıkların 1850 seviyesinin 1,7 ila 1,8 derece üzerine çıkması durumunda dünya nüfusunun yarısının yaşamı tehdit eden ısı ve neme maruz kalabileceğini öngörüyor.
Bunu önlemek için 194 ülke, küresel sıcaklık artışlarını 1,5 derece ile sınırlamak için "çabaları sürdürmeye" söz vererek 2015 yılında Paris Anlaşması'nı imzaladı.
COP27'ye kimler katılacak?
COP27'ye 200'den fazla ülkenin hükümetleri davet edildi.
Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi büyük ekonomik güce sahip bazı ülkelerin liderlerinin katılmayacağı tahmin ediliyor.
Bu ülkelerden başka delegelerin katılması öngörülüyor.
Çin'den henüz kimin katılacağı bilinmiyor.
Zirveye ev sahipliği yapacak olan Mısır, ülkeleri farklılıklarını bir kenara bırakmaya ve "liderlik göstermeye" çağırıyor.
Çevre kuruluşlarının, düşünce kuruluşlarının, şirketlerin ve inanç gruplarının da zirveye katılması bekleniyor.
COP27 neden Mısır'da yapılıyor?
COP zirvesi bu yıl beşinci defa Afrika'da yapılacak.
Mısır hükümeti, zirve ile iklim değişikliğinin kıta üzerindeki ciddi etkilerine dikkat çekmeyi umuyor.
IPCC, Afrika'nın dünyanın iklim krizinin etkilerine karşı en savunmasız bölgelerinden biri olduğunu söylüyor.
Şu anda, Afrika'nın doğusunda kuraklık nedeniyle 17 milyon insanın gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğu tahmin ediliyor.
Ancak Mısır'ın seçilmesi tartışmalara da neden oldu.
Bazı insan hakları ve iklim kampanyacıları, Mısır hükümetinin insan hakları sicilini eleştirdikleri için katılımlarının engellendiğini söylüyor.
COP27'de neler gündemde olacak?
Toplantı öncesinde, katılacak olan ülkelerden güncellenmiş, iddialı ulusal katkı beyanı sunmaları istendi.
Bunu şimdiye kadar sadece 25 ülke yaptı.
Türkiye bu ülkelerden biri değil.
COP27 üç farklı konuya odaklanacak:
Emisyonları azaltmak
Ülkelerin iklim değişikliğine hazırlanmasına ve mücadele etmesine destek olmak
Bu faaliyetler için gelişmekte olan ülkelere teknik destek ve finansman sağlamak
COP26'da sonuca ulaşamayan bazı konular ise yeniden gündeme getirilecek:
Kayıp ve hasar finansmanı
Küresel bir karbon piyasasının kurulması - emisyonların ürün ve hizmetlere olan etkilerini küresel olarak fiyatlandırmak
Kömür kullanımını azaltmaya yönelik taahhütleri güçlendirmek
Ayrıca cinsiyet eşitliği, tarım ve biyoçeşitlilik gibi konularda odaklanmış görüşmeler ve duyurular için temalı günler de olacak.
Hangi konular sorun yaratabilir?
Finans, iklim görüşmelerinde uzun süredir tartışılan bir konu.
2009'da gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelere emisyonları azaltmalarına ve iklim değişikliğine hazırlanmalarına yardımcı olmak için 2020 yılına kadar yılda 100 milyar dolar vermeyi taahhüt etmişti.
Bu hedef kaçırıldı ve 2023'e ertelendi.
Diğer taraftan gelişmekte olan ülkeler şu anda yaşanan "kayıp ve hasar" için de destek talep ediyor.
Zirvenin başarılı olup olmadığını nasıl anlayabiliriz?
Kime sorduğunuza göre değişir.
Gelişmekte olan ülkeler, en azından kayıp ve hasar finansmanının gündem maddesi olmasını isteyecek ve ne zaman ödeme almaya başlayabilecekleri konusunda bir tarih belirlemeye çalışacak.
Gelişmiş ülkeler ise fosil yakıtların en kirlisi olan kömürden uzaklaşmak için Çin, Hindistan, Brezilya, Endonezya ve Güney Afrika gibi büyük, gelişmekte olan ülkelerden daha fazla taahhüt talep edecek.
Ormanların korunması, kömürden çıkış ve metan gazı emisyonlarının azaltılması gibi, geçen yıl kararlaştırılan taahhütlere daha fazla ülke imza atabilir.
Ancak bazı bilim insanları, dünya liderlerinin çok geç davrandığını ve COP27'de ne olursa olsun 1.5 derece sınırının altında kalmanın mümkün olmadığına inanıyor.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
COP27 İklim Zirvesi nedir, neden önemli?/cop27-iklim-zirvesi-nedir-neden-onemli-3536003
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!