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        Haberler Gündem 3. Sayfa Belgrad Ormanı içinde çöp konteynerine not bıraktılar! "Ceset aşağıda!" - İstanbul son dakika haberler

        Çöp konteynerine not bıraktılar! "Ceset aşağıda!"

        İstanbul Sarıyer'de, Belgrad Ormanı içinde bulunan çeşmeden su almaya gidenler, çöp konteynerinin üzerindeki "Ceset aşağıda" yazısını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine inceleme yapan polis, konteynerden yaklaşık 300 metre aşağıda bir erkeğe ait ceset buldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 13:09 Güncelleme: 18.03.2024 - 14:38
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        Kan donduran not bıraktılar! "Ceset aşağıda!"
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        İstanbul'da olay, dün saat 14.00 sıralarında Sarıyer'de, Bahçeköy Hunca mevkiinde meydana geldi. Belgrad Ormanı içinde bulunan kaynaktan su almak için gidenler, yol kenarındaki çöp konteynerinin üzerine yazılan "Ceset aşağıda ceset" notunu gördü.

        TANINMAZ HALDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

        DHA'da yer alan habere göre bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ormanlık alanda yaptığı aramalarda üzerinde kimliği bulunmayan ve tanınmaz haldeki bir erkeğe ait ceset buldu.

        UÇURUMDAN AŞAĞI ATILMIŞ

        Olay yeri inceleme ekipleri, uçurumdan aşağı atılan ceset üzerinde ve çevresinde inceleme yaptı. Arazi şartları nedeniyle atıldığı yerden çıkarılamayan ceset için olay yerine itfaiye ekibi çağırıldı.

        İTFAİYE EKİBİ 2 SAATTE ÇIKARTTI

        Gelen itfaiye ekibi yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından cesedi bulunduğu yerden çıkardı. Ormanlık alandaki uçurumdan çıkarılan ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        "SADECE ÇÖP KONTEYNERİNE YAZILAN NOTU GÖRDÜK"

        Çöp konteynerine yazılan notu görerek polise haber veren Dilek Sönmez, “Biz suya gelmiştik. 'Ceset aşağıda' diye yazı gördük. Sonra polise haber verdik. Polisler geldi, daha sonra olay yeri inceleme geldi. Ceset şu an aşağıda, almaya geliyorlar. Olayla ilgili hiçbir şey görmedik, sadece çöp konteynerine yazılan yazıyı gördük" dedi.

        Polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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