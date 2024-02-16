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Bursa'da, 2 yıl önce, dairesini Kamuran Pınar A'ya (45) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin evin tahliyesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

ÇOCUK EVDE BAYGIN BULUNMUŞTU AA'da yer alan habere göre evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuş, bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, Temmuz 2022'de kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında sağlık durumu iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki C.M.A'yı baygın bulmuştu. REKLAM

ÇOCUK ANNEYE TESLİM EDİLMİŞTİ C.M.A'nın annesinin, Kamuran Pınar A'nın ablası Yasemin A. olduğu belirlenmiş, çocuk savcılık kararıyla Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti.

KÜÇÜK ÇOCUK TEDAVİYE ALINMIŞTI Daha sonra C.M.A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı. C.M.A, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi edilmişti.

TEYZESİ TAHLİYE EDİLDİ Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Şubat'taki duruşmada, delillerin büyük oranda toplanması nedeniyle sanık Kamuran Pınar A'nın adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

SAVCILIK VE BAKANLIK TAHLİYEYE İTİRAZ ETMİŞTİ Mahkemenin kararının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile çocuğun annesi Yasemin Acar'ın avukatı, tahliye kararına itiraz etti. YAPILAN İTİRAZ REDDEDİLDİ İtirazları değerlendiren Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi, şu anda 11 yaşında olan çocuğun teyzesiyle ilgili alt mahkemenin verdiği kararı usul ve yasaya uygun bularak reddetti.