Çöp dökme kavgasında komşu dehşeti!

Konya'da bir şahıs, gündüz eşiyle tartışan komşusunun kocasını gece sokak ortasında kurşunladı. Dehşet anları bir sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.
Zafer Samancı'nın haberine göre olay, merkez Karatay ilçesi Sedirler Caddesi Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre aynı sitede karşılıklı dairelerde oturan Hediye A. ile Sema Y., çöp dökme konusu yüzünden tartıştı. Hediye A., durumu akşam eve gelen eşi Burak A.'ya anlattı. Burak A., komşusunu evde bulamayınca yanına 2 arkadaşını da alarak araçla semtte komşusunu aramaya başladı.
ARACIN ÖNÜNÜ KESİP, DEHŞET SAÇTI
Burak A., eşi Sema Y. ile evlerine dönen Furkan Y.'nin kullandığı aracın önünü keserek konuşmak istediğini söyleyip aracını kenara çekti. Komşunun bu isteğini kabul eden Furkan Y. ile eşi Sema Y. araçtan indi. Bu sırada kendi aracından inen Burak A., aniden saldırdığı Furkan Y.’yi eşinin yanında darp etti. Burak A. daha sonra belindeki silahı çıkararak arkadaşlarının korku dolu bakışları arasında defalarca havaya ateş etti.
DARBEDİP, SİLAHLA KARNINDAN VURDU
Aldığı darbelerle sendeleyen Furkan Y.’yi eşi Sema Y. kurtarmak istese de başarılı olamadı. Burak A. daha sonra Furkan Y.’yi silahla karnından vurarak yaraladı. Saldırgan, arkadaşlarıyla birlikte geldiği araçla olay yerinden uzaklaştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karın boşluğundan yaralanan Furkan Y. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
ARKADAŞLARIYLA GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından kaçan Burak A. ve arkadaşları polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Burak A. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Furkan Y.'nin hayati tehlikeyi atlattığı ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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