Contemporary Istanbul'un 20. edisyonu sanatseverlerle buluştu

Contemporary Istanbul'un 20. edisyonu, Akbank'ın ana ve Tersane Istanbul'un ortak partnerliğinde Tersane Istanbul'da ziyarete açıldı.

Açılışa uluslararası müze ve sanat kurumu direktörleri, koleksiyonerler, katılımcı galerilerin kurucuları, Contemporary Istanbul danışma üst kurulu üyeleri, başkonsolos ve büyükelçilerin yanı sıra sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli açılışta yaptığı konuşmada, "Tam 21 yıl önce İstanbul'da uluslararası bir sanat fuarı kurmayı hayal ettiğimde, Art Basel'i ziyaret etmiştim. O zamanlar dünyada sadece 20 sanat fuarı vardı. Bugün ise 300'den fazla. İstanbul'u (sanat alanında) çok yönlü uluslararası bir başkent haline dönüştürmede en canlı ve üretken zemin bugün 20. yaşını kutlamanın gururunu yaşadığımız Contemporary Istanbul oldu" ifadelerini kullandı.

Güreli, Contemporary Istanbul'un bir sanat fuarının ötesine geçtiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"İstanbul, farklı ve uluslararası bir şehir olarak konumunu pekiştiren sürekli, canlı ve üretken bir kültürel platform haline geldi. Koleksiyonerler, sanatçılar, galeriler ve sanat öğrencilerini bir araya getirerek sanat piyasasının gelişmesine katkı sağladı. Öncelikle kültürler, fikirler ve insanlar arasında bir köprü olmasından gurur duyuyorum. Bugün dünyanın dört bir yanında demokrasiler zorluklarla karşı karşıya. Çatışmalar insanlara büyük acılar yaşatıyor ve insani değerlere olan inancımızı kaybettiriyor. Hukukun üstünlüğü ve insan haklarının korunması hepimizin ortak isteğidir."

"SANATIN BİRLEŞTİRİCİ VE DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜNÜ GÖRÜNÜR KILIYORUZ" Contemporary Istanbul ana sponsoru Akbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ise fuara 20 yıldır ana sponsor olduklarına işaret ederek, şöyle konuştu: "İstanbul, her geçen gün çağdaş sanatın sınırlarını zorlayan bir buluşma noktası haline geliyor. 20 yıldır Contemporary Istanbul'un ana partneri olan Akbank da bu yolculuğun tam kalbinde yer alıyor. Desteğimizle farklı kültürleri ve perspektifleri İstanbul'da buluşturarak sanatın birleştirici ve dönüştürücü gücünü görünür kılıyoruz. Sanata yaptığımız bu yatırımla, şehrin yaratıcı enerjisine, kültürel mirasına ve geleceğine katkıda bulunuyoruz. Contemporary Istanbul'un 20. yılında da ezberleri bozan eserlerle sanatseverlere ilham vermeye ve çağdaş sanatın yönünü belirlemeye devam edeceğine inanıyoruz." Tersane Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince'nin de konuşma yaptığı açılış töreninde, İtalyan sanatçı Michela Pelusio, "SpaceTime Helix" adlı ışık ve ses gösterisi sahneledi. Gecede Gaye Su Akyol da konser verdi. FUARA ÖZEL ÜCRETSİZ DENİZ ULAŞIMI Bugün ön izlemesi başlayan fuar, 16 ülkeden sanat galerilerine ev sahipliği yapıyor. Fuarda 579 sanatçının 931 eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Akbank Sanat standında, küratörlüğünü Hasan Bülent Kahraman'ın yaptığı Jannis Kounellis'in yağlı boya eserlerinden oluşan bir seçkinin dünya prömiyeri gerçekleştirildi. Fuarın ortak partneri Borusan Otomotiv, Türkiye distribütörü olduğu BMW Art Car Koleksiyonu'nun 50. yılı anısına, Alexander Calder'in 1975 tarihli ilk Art Car'ı (sanatsal araba) ile Julie Mehretu'nun en son art car çalışmasını Türkiye'de ilk kez birlikte sergiledi. Tersane İstanbul da fuarın 20. yılına özel olarak Haliç'in tarihi dokusunu çağdaş sanatla buluşturan dört büyük ölçekli yerleştirmeye ev sahipliği yaptı. Arcangelo Sassolino, Pascale Marthine Tayou, Jorinde Voigt ve Summer Wheat'in eserleri, Beymen G8-The Space ve Aliee İstanbul'da beğeniye sunuldu. 20. yılı dolayısıyla Karaköy, Kabataş, Beşiktaş ve Kadıköy iskelelerinden Tersane İstanbul'a ücretsiz tekne seferlerinin düzenlendiği fuar, 28 Eylül'de sona erecek.