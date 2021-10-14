40 bin kişi ziyaret etti

Contemporary Istanbul'u 6 günde 40.480 kişi ziyaret etti. Contemporary Istanbul'a ait sosyal medya mecralarında 6 milyonu aşan bir etkileşim gerçekleşti
BLOOMBERG HT TV, BLOOMBERG HT RADYO, HABERTÜRK TV, HABERTÜRK RADYO'nun medya sponsoru olduğu Contemporary Istanbul, 16'ncı yılında yaptığı mekân değişikliği ve fuarın içeriğine kattığı yeni öğelerle, İstanbul'a bir sanat fuarı deneyiminin yanı sıra bir festival coşkusu da yaşattı.
Özel sergiler, büyük ölçekli açık hava enstalasyonları, yoğun etkinlik takvimi ve Haliç'in eşsiz manzarasına karşı konumlanan çok sayıdaki mekânla sanatseverler için unutulmaz bir buluşma noktası oldu. Bütün koleksiyonerlerimizin fuar alanında bulunduğu ve son derece güçlü satış rakamlarının yakalandığı fuardan tüm galeri ve sanat severler mutlu ayrıldı.
Yoğun bir etkinlik takvimi ile ulusal ve uluslararası ziyaretçileri ağırlayan Contemporary Istanbul'un 16'ncı Edisyonu'nun 6 günlük süre içerisinde 40.480 kişi ziyaret etti. Yoğun katılımın yanı sıra fuar boyunca Contemporary Istanbul'a ait sosyal medya mecralarında 6 milyonu aşan bir etkileşim gerçekleşti.
Contemporary Istanbul için teslim tarihinden sekiz ay önce kullanıma hazır hale getirilen Tersane İstanbul'un büyüleyici atmosferinde, bir sanat fuarının ötesinde sanat festivali havasında gerçekleştirilen 16'ıncı edisyonda sanat severler, 9500 m2 kapalı ve 10.000 m2 açık alanda, 47 galeri ve 11 kurumun stantlarını ziyaret ettiler. Tarihi bir atmosferde yer alan 436 sanatçıya ait 1240 çağdaş sanat eserini izlemenin yanı sıra sanat severler Haliç'in kıyısında gerçekleştirilen etkinliklere de katılarak Türkiye'de ilk kez bir sanat fuarından daha fazlasını deneyimledi.
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