        Haberler Kültür-Sanat Contemporary İstanbul 24-28 Eylül'de Tersane İstanbul'da 20. yaşını kutluyor

        Contemporary İstanbul 24-28 Eylül'de Tersane İstanbul'da 20. yaşını kutluyor

        Türkiye'nin önde gelen uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul'un 20. yılını kutlayacağı edisyonu, Habertürk ve Bloomberg HT'nin medya sponsorluğunda 24-28 Eylül 2025 tarihleri arasında Tersane İstanbul'da Akbank ana partnerliğinde gerçekleşecek

        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 19:12 Güncelleme: 11.08.2025 - 19:12
        Contemporary İstanbul 20. yaşını kutluyor
        Contemporary İstanbul, ortak partnerleri Tersane İstanbul ve BMW Türkiye distribütörü Borusan Otomotiv ile iş birliği yapıyor. Resmi havayolu, dünyada en fazla destinasyona uçan hava yolu şirketi Türk Hava Yolları ve Miles&Smiles; host Partneri Pernod Ricard Türkiye; stratejik partneri Tosyalı Holding; partner Trendyol; sigorta partneri Magdeburger Sigorta; ağırlama partneri The Marmara Group ve daha pek çok marka ile iş birliği sürdürülüyor. Contemporary İstanbul ayrıca İstanbul ve Türkiye’nin yurt dışındaki tanıtımı için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğiyle uluslararası basını fuar boyunca İstanbul’da ağırlıyor.

        Contemporary İstanbul 20.Edisyonunda Öne Çıkanlar

        BMW’nin CI 20. Edisyonunda BMW Art Car koleksiyonu sergilenecek. Fuarda Alexander Calder’in tasarladığı 50 yaşındaki ilk araç ve Julie Mehretu’nun tasarladığı 1 yaşındaki son araç fuarda sanatseverlerle buluşacak.

        Contemporary İstanbul önemli kilometre taşı olan 20. edisyonunda, yalnızca dünya çapında galerilerden olağanüstü bir seçki sunmakla kalmayacak, uluslararası galerilerin yanı sıra müzeler ile de iş birliği yapmaya devam ediyor. Özel müze seçkilerinde Hamburg’dan UBS Digital Art Museum, Londra’dan Phillips Auction House, Minato’dan Mori Art Museum, Tokyo’dan Palais de Tokyo, New York’dan Asia Society, Le Castellet’den Sigg Art Foundation, Londra’dan AWITA, Sharjah Barjeel’dan Art Foundation galerilerini ağırlayacak.

        CI 20 Odak Bölümü

        CI 20. edisyonunda aynı zamanda Focus America bölümüyle özellikle New York’a odaklanarak Amerika’nın dinamik çağdaş sanat ortamını ve kültürlerarası diyaloğa katkıları ele alınacak. Focus America kapsamında LACMA, MAC Montreal ve Brooklyn Museum gibi müze gruplarının yanı sıra MET, MOMA, Art Gallery of Ontario sanat kurumlarının müze direktörleri ve temsilcilerini de ağırlayacak. Koleksiyonerler, küratörler ve sanat profesyonelleri için de yeni iş birliklerine ev sahipliği yapacak.

        CIF Dialogues Konferans Programı: Dağılan Koordinatlar

        Contemporary İstanbul'un 20. Edisyonunda farklı perspektifler sunmak amacıyla CIF Dialogues “Dağılan Koordinatlar: İstanbul ve Sanatın Dönüşen Haritası” temasıyla düzenlenecek. Sanat dünyasındaki kültürel, teknolojik ve coğrafi kırılmaları; yeni yönelimleri ve İstanbul’un bu değişken yapıdaki rolünü tartışmaya açacak konferansın öne çıkan konuşmacıları arasında Guggenheim Müzesi Onursal Başkanı Jennifer Stockman, bu yıl 200 yaşına giren Brooklyn Müzesi’nin direktörü Anne Pasternak ve Sabancı Müzesi’nin direktörü Ahu Antmen yer alıyor.

        Contemporary İstanbul 20. Edisyon Tarihleri

        24 Eylül Preview | Ön İzleme

        25 – 28 Eylül General Admission | Genel Ziyaret

