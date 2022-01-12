Conrad İstanbul Bosphorus'un müdürü değişti

İş insanı Andreas Jersabeck, Conrad İstanbul Bosphorus'ta 6,5 yıl üstlendiği genel müdürlük görevinden ayrılarak Waldorf Astoria Doha West Bay Katar’a transfer oldu.

Jersabeck'in yerine Hilton ailesinin bir üyesi olan Todori Kalamaris, Conrad İstanbul Bosphorus'a genel müdür olarak geldi.

Geçtiğimiz gün Kalamaris'in yeni görevi için düzenlenen etkinlik cemiyet hayatından; Erol Aksoy, Batu Aksoy, Alpay Aksoy, Banu Maga, Gülfem Kessler, Gordon Levine, Filiz Kutlar ve Claudia Kalamaris’in katılımlarıyla gerçekleşti.