Coldplay konserinde İsrail bayraklı seyirci sahneye çıkmaya çalışırken düştü
Coldplay grubunun Yunanistan konserinde, İsrail bayraklı bir seyirci sahneye tırmanmaya çalışırken düşünce konser duraklatıldı
- 1
Ünlü rock grubu Coldplay'in Yunanistan'da verdiği konser, İsrail bayrağına sarılı bir kişinin sahneye çıkmaya çalışırken düşmesinin ardından duraklatıldı.
- 2
Chris Martin'in solisti olduğu İngiliz rock grubunun Atina'daki konserinde, İsrail bayrağına sarılı bir kişinin sahnenin kenarındaki ışıklara tırmanırken durduğu ve aniden yere düştüğü görüldü.
- 3
Olayın hemen ardından Chris Martin grubuna dönerek müziği durdurmalarını istedi. Martin ve gitarist Johnny Buckland, sahnenin önüne koşarak düşen kişinin durumunu kontrol etti.
-
- 4
Düşen kişinin İsrailli komedyen Guy Hochman olduğu anlaşıldı. Hochman, konserde bayrakla çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı ve düşme sonucu kaburga kemiğini kırma noktasına geldiğini söyledi.
- 5
Guy Hochman'ın İsrail'i destekleyen gösterisi çok kısa sürerken, konseri izleyen bir grup insan, İsrail yanlısı slogan atarak Gazze'deki rehinelerin iade edilmesini istedi.