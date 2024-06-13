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        Haberler Dünyadan Coldplay konserinde İsrail bayraklı seyirci sahneye çıkmaya çalışırken düştü - Magazin haberleri

        Coldplay konserinde İsrail bayraklı seyirci sahneye çıkmaya çalışırken düştü

        Coldplay grubunun Yunanistan konserinde, İsrail bayraklı bir seyirci sahneye tırmanmaya çalışırken düşünce konser duraklatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 11:23 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:23
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          Ünlü rock grubu Coldplay'in Yunanistan'da verdiği konser, İsrail bayrağına sarılı bir kişinin sahneye çıkmaya çalışırken düşmesinin ardından duraklatıldı.

        • 2

          Chris Martin'in solisti olduğu İngiliz rock grubunun Atina'daki konserinde, İsrail bayrağına sarılı bir kişinin sahnenin kenarındaki ışıklara tırmanırken durduğu ve aniden yere düştüğü görüldü.

        • 3

          Olayın hemen ardından Chris Martin grubuna dönerek müziği durdurmalarını istedi. Martin ve gitarist Johnny Buckland, sahnenin önüne koşarak düşen kişinin durumunu kontrol etti.

        • 4

          Düşen kişinin İsrailli komedyen Guy Hochman olduğu anlaşıldı. Hochman, konserde bayrakla çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı ve düşme sonucu kaburga kemiğini kırma noktasına geldiğini söyledi.

        • 5

          Guy Hochman'ın İsrail'i destekleyen gösterisi çok kısa sürerken, konseri izleyen bir grup insan, İsrail yanlısı slogan atarak Gazze'deki rehinelerin iade edilmesini istedi.

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