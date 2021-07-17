ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Eti için:

300 gramdana kontrfile

2 yemek kaşığısıvı yağ

1/2 çay kaşığıtuz

1/2 çay kaşığıtaze çekilmiş tane karabiber

Et marinasyonu için:

1 adetküçük boy kuru soğan

1 adetrendelenmiş soğan

1/2 çay bardağızeytinyağı

1 tatlı kaşığıtuz

1 çay kaşığıkimyon

1 çay kaşığıkarabiber

1/2 su bardağısüt

1 su bardağısoda

1 yemek kaşığıtereyağı(pişirmek için)

Kibrit patates için:

2 adetorta boy patates

1,5 su bardağıayçiçek yağı (kızartmak için)

Domates sosu için:

2 yemek kaşığıtereyağı

1 tatlı kaşığıpul biber

1 adetrendelenmiş domates

Servisi için:

4 yemek kaşığı sarımsaklı yoğurt

ÇÖKERTME KEBABI NASIL YAPILIR?

Patateslerin kabuklarını soyup rendeleyin.

Nişastasının çıkması için tuzlu suda 10-15 dakika kadar bekletin.

Sudan çıkarıp güzelce süzdükten sonra yağda kızartın ve servis tabağına alın.

Yoğurdu su ile biraz seyreltin ve içine sarımsakları ilave edin.

Dilerseniz 1 veya 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ekleyebilirsiniz.

Daha sonra sarımsaklı yoğurdu patateslerin üzerine gezdirin.

İnceltilmiş ve bifteklik olarak doğranmış eti yüksek ateşte 5 dakika kadar kızartın.

Tavadan alınca ince ince doğrayın ve tekrar tavaya alıp kızgın yağda kavurun.

Üzerine de bir miktar baharat ve tereyağı ekleyin.

Kavrulunca patates ve yoğurdun üzerine yerleştirin.

Sıcak servis edin.