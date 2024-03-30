Çok satan albümün arka planındaki hikaye: Miley Cyrus ve Liam Hemsworth
Miley Cyrus, geçtiğimiz sene 10 Mart'ta yayınladığı "Endless Summer Vacation" albümündeki "Flowers" şarkısıyla geçtiğimiz Grammy ödüllerinde ödül almıştı. Geçen bir sene boyunca bu albüm ve yarattığı spekülasyonlar bitmek bilmedi. Albümün arka planında ise Cyrus'un Liam Hemsworth ile yaşadığı ilişkinin derin kalp kırıklığı var. İşte, Miley ve Liam'ın aşk hikayesi...
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Flowers şarkısı ile "Kendi çiçeğimi kendim alabilirim, kuma kendi adımı yazabilirim." diyerek adeta Hemsworth ile olan ilişkisinin izlerini ve bunlardan nasıl kurtulduğunu ilan etmişti. Albümün yayınlanmasından bir sene geçse de bu evliliğin neden bittiği konuşulmaya devam ediyor. Miley Cyrus ise albümün yarattığı sansasyonun ardından küçük bir açıklama yaparak söylentilere son noktayı koymuştu. İşte Cyrus ve Hemsworth'un ilişki ve boşanma süreci...
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İLK GRAMMY ÖDÜLÜNÜ KAZANDI!
Miley Cyrus, Disney'den ayrılmasının ardından çalkantılı adıyla adından sıklıkla söz ettiriyordu. Fakat onun hayatının en çarpıcı noktalarından bir tanesi de yıllardır yaşadığı ilişkiydi. Cyrus, bu ilişkiyi ve çalkantılı hayatını geride bıraktığını ve bu süreçte yaşadıklarını anlattığı "Endless Summer Vacation" albümünü 10 Mart 2023'te yayınlandı.
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Flowers şarkısını ise albümün çıkmasından önce, eski eşinin doğum günü olan 13 Ocak'ta yayınlayan Cyrus, bu şarkı ile yaşadığı hayal kırıklıklarını anlattı.
Flowers, Miley'e 2024 Grammy Ödülleri'nde "Yılın en iyi solo performansı" ve "Yılın rekoru" ödülünü kazandırdı. Şarkı aynı zamanda YouTube üzerinde 700 milyondan fazla dinlendi.
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FLOWERS'IN ARKA PLANINDAKİ AŞK HİKAYESİ
Miley Cyrus ve Liam Hemsworth'un ayrılmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçti. Fakat gerek hayranlar tarafından gerek sosyal medyaa bu ilişki hiçbir zaman tam anlamıyla unutulmadı. Albümün yayınlanmasıyla beraber ilişki tekrardan gündemdeki yerini almıştı.
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THE LAST SONG FİLMİ İLE BAŞLADI
Çift, 2009 yılında ilişkilerinin de başlangıcı olan "The Last Song" setinde tanıştı. Hatta Miley, 2009 yılında verdiği bir röportajda Liam'dan en iyi arkadaşı olarak bahsetti. Fakat bu ilişki bir süre daha sadece "arkadaşlık" olarak anılmaya devam etti.
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Yıl 2010'u gösterdiğinde ikili artık ilişkilerini resmen ilan etti. O sene Oscar ödül törenine beraber katılan Hemsworth ve Cyrus, ilk kez el ele görüntü vererek ilişkilerini doğrulamış oldu.
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2012 YILINDA NİŞANLANMIŞLARDI
2012 yılı geldiğinde Miley ve Liam ilişkilerini bir sonraki seviyeye taşımaya, nişanlanmaya karar verdi. Bu nişan Açlık Oyunları'nın galasında Miley'in parmağında bir tektaş yüzük görülmesiyle ortaya çıkmıştı. Fakat malesef ki bu nişan evlilikle sonuçlanmadı.
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2013 yılında yollarını ayıran çift bir süre daha bir araya gelmiyor. Bu dönemde Liam'ın Miley'i aldattığı söylentileri ise oldukça fazla. Yine aynı sene Miley, Liam'a yazdığı düşünülen "Wrecking Ball" şarkısı ile büyük bir çıkış yapıyor ve o zamana kadarki imajının tamamen dışına çıktığını da bu şarkı ile ilan ediyor.
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2018 DÖNÜM NOKTASI OLUYOR!
2016 yılında tekrar bir araya geliyorlar. 2018 yılında ise Miley ve Liam'ın hayatında iki büyük dönüm noktası yaşanıyor, evleniyorlar ve evleri yanıyor. Miley yaşanan iki olayı şöyle değerlendiriyor:
"Evlenmenin bizi değiştirmesinden çok, evi kaybetmenin bizi değiştirdiğini söyleyebilirim."
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Aile arasındaki bir düğünle evlenen Miley ve Liam'ın evliliği de oldukça çalkantılı geçiyor. Çift 2019'un Ağustos ayında resmen boşanıyor ve bu ilişkilerinin tam anlamıyla sonu oluyor. Miley bir sene sonra verdiği bir röportajda "Sevgisizliği değil kötü muammeleyi kabul edemem." diyor ve herkesin aklında boşanmayla alakalı soru işaretleri bırakıyor.
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İMALARLA DOLU ENDLESS SUMMER VACATION ALBÜMÜ
Miley 13 Ocak'ta yani Liam'ın doğum gününde "Flowers" şarkısını yayınladı. Şarkıda kullandığı melodi ise Liam'ın ona ithaf ettiği Bruno Mars'ın "When I Was Your Man" şarkısıyla inanılmaz bir benzerlik gösteriyor. Miley, bu şarkıda Liam tarafından gördüğü kötü muammeleleri ve artık bunları nasıl arkasında bıraktığını adeta bir özgürlük ilanı gibi anlatıyor.
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Albümün çıkışıyla beraber diğer şarkılardaki imalar okları Miley'in aldatıldığı düşüncesi ile tekrardan Liam'a çevirdi. Fakat bunlar bir iddia olmaktan öteye gitmedi çünkü ne Miley ne de Liam konu hakkında resmi bir açıklamada bulunmadı.
Miley güncel olarak Grammy ödülü kazanmış bir şarkıcıyken Liam ise oyunculuk kariyerine hız kesmeden devam ediyor. İkisi de yaptıkları açıklamalarda birbirleri için hayatlarının geri kalanında mutluluk diliyor. Fakat kesin olan bir şey varsa o da Miley ve Liam'ın bir daha bir araya gelmeyeceği gerçeği.
Kaynak: Bright Side, Cosmopolitan
Fotoğraf Kaynak: IMDb
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