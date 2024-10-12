Ornitofobi: Kuş fobisi. Baharda cıvıldaşan kuşlar içinizde çiçekler açtırıyor değil mi? Ornitofobisi olanlar sizin gibi düşünmüyor... Çocukken bir kuştan zarar gören ya da bunun gibi travmatik bir olay yaşayan insanlarda genelde Ornitofobi görülür. Bu fobinin şiddetine göre sadece kuşu görünce değil resmini görünce bile tetiklenenler vardır. Ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'un Kuşlar filmi de Ornitofobisi olanların yasaklılar listesinde...