1- Bir gün öncesinde horlamak ve bunu dikkate almamak

Horlama, uyku apnesi denilen tehlikeli bir durumun işareti olabilir. Uyku apnesi sırasında beyniniz sizi uyandırmaz ve bu şekilde bir dakika kadar nefesiniz durabilir. Ulusal Uyku Vakfı'na göre; bu durum yüksek tansiyon ve kalp-damar hastalıklarıyla da ilişkili.

Öneri: Eşiniz size horladığınızı söylüyorsa mutlaka doktora gidin.