AA

Lezzeti, dayanıklılığı ve iriliğiyle ünü dünyaya yayılan deveci armudunda bu sene rekolte artışı bekleniyor.

Türkiye'nin armut üretiminin yüzde 40'ının karşılandığı Bursa'nın Gürsu ilçesinde yetiştirilen deveci cinsinin hasadına başlandı.Tane ağırlığı 1 kilo 600 grama kadar çıkabilen deveci armudunda bu yıl yolunda giden mevsim şartları, bolluk ve kalite getirdi.

"Türkiye'nin armut bahçesi" olarak bilinen ve üründe ülke ortalamasının 4 katı verim elde edilen Gürsu Ovası'nda deveci cinsinin kilogramı toptan 3,5-4 liradan satılıyor.

Gürsu Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Ali Özcan, AA muhabirine, bir hafta önce başlayan hasadın iyi seyrettiğini söyledi.

Özcan, "Bu yıl bolluk güzel ve meyvenin tonajı açısından ova genelinde verim yüksek. Devecide beklediğimizin üzerinde verim aldık." dedi.

Armudun iriliğinin, meyvenin ağaçtaki yoğunluğuna ya da ağacın yapısına göre değiştiğini aktaran Özcan, ideal, piyasada tutulan tüketilen ağırlığın 300-400 gram olduğunu dile getirdi.

Santa Maria cinsinde hasat bittikten sonra haziran ayında deveci ağaçlarında tekleme (seyreltme) yapıldığı bilgisini veren Özcan, "Devecide büyümeyen meyveleri seyreltiyoruz ki diğerleri daha iyi gelişsin. Dolayısıyla küçük armut sayısı az, boyut istediğimiz gibi." diye konuştu.

- "Tüccar da çiftçi de beklediğini alacak"

Ali Özcan, bu yıl meyvede hastalık görülmediğini vurguladı.

Bazı bölgelerde kara leke hastalığı olduğunu ancak olumsuzluk yaşanmadığını aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"Özellikle psilla, bal ya da ballıca denilen bir hastalık vardı. Bu, çiftçinin ciddi bir problemiydi. Onunla alakalı hiçbir sıkıntımız kalmadı. Sezon, çok temiz gitti. Santa Maria cinsinde hasat bitti, daha hiç ilaç uygulaması yapmadık ağaçlara. Beklediğimizin de üzerinde, çok temiz bu sene ağaçlar. Herhangi bir problem, dolu da olmadı çok şükür. İnşallah hasadı da tamamlarsak çok güzel bir yıl olacak. Bu sene baharda çiçeklenme dönemi de hasat dönemi de çok iyi geçtiği için tüccar da çiftçi de beklediğini alacak."

Özcan, üreticiden alım fiyatının geçen yıla göre 1 lira fazla olduğunu bildirdi.

Devecide yüksek rekolte beklediklerine dikkati çeken Özcan, "Meyvede tonajın yüksek olması bizim için avantaj. Geçen yıla kıyasla rekoltede yüzde 30-40 artış söz konusu." ifadelerini kullandı.

Özcan, özellikle Rusya ve Ukrayna'nın talep ettiği armudun diğer cinslerine göre iklim şartlarına dayanıklılığı ve tatlılığının, meyveye talebi artıracağını sözlerine ekledi.

- Geçen yıl coğrafi işareti alındı

Bursa, 2019 yılı verilerine göre 88 bin 844 dekar alanda yıllık 209 bin 324 ton armut üretimi ile Türkiye'de birinci sırada yer aldı.

İl genelinde en fazla armut, 22 bin 645 dekarda 89 bin 798 ton ile Gürsu'da üretildi. Bu sene ise Bursa için 223 bin ton, Gürsu için 88 bin ton rekolte tahmininde bulunuldu.

Gürsu Ziraat Odasının başvurusunun ardından 10 Eylül 2019'da coğrafi işareti alınan "Gürsu Deveci Armudu", dış kabuğu ince, meyve eti beyaz, parlak ve gevrek, bol sulu ve şekerli bir ürün olmasından dolayı ilgi görüyor.

Asitliği düşük, kışlık, sert ve dayanıklı bir armut çeşidi olan deveci, depolama süresi çok uzun olduğundan iç ve dış pazarda uzun süreli alıcı buluyor. Hem ülkenin hem de Bursa'nın ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Geçen sene Bursa'dan 6 bin ton civarında armut ihraç edildi.