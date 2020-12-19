Çocukluk dizisinin yeni bölümleri her Cuma akşamı FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Çocukluk dizisinin son bölümünde; Mahir, Demet’in Ali Kaan’ı alıp gittiğini öğrenir öğrenmez peşlerine düşer. Fakat Ali Kaan, onu Demet’ten ayırdığında yine de babasıyla kalmayı seçecek midir? Çocukluk 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çocukluk 9. son bölüm özeti...

ÇOCUKLUK 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çocukluk dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz burada yer alacak.

ÇOCUKLUK 10. SON BÖLÜM ÖZETİ

Lale terk edildiği için Zeynep’i geri almaya gelince Ayşegül, Zeynep’i korumak adına evlatlık işlemlerini hızlandırmak ister. Ancak Hakan, Zeynep’ten kendi çıkarları için yararlanabileceğini fark eder. Bu olay zinciri Zeynep’i ve onu korumak isteyenleri büyük bir tehlikenin içine sokar…