Çocukluğunuzun izleri gelecekteki sizi etkileyebilir: İşte yetiştirilme tarzının ilişkilerdeki rolü!

Bunun nedeni, çocuklukları boyunca anlaşmazlıkları çözmeleri ve yanlış yaptıklarında bunu kabul etmeleri öğretilmiş olmasıdır. Güvenli bağlayıcılar aynı zamanda fikir ayrılığına düşme veya sınırlar koyma konusunda da sorun yaşamazlar ve yeni şeyler deneyimlemeyi severler. Güvenli bir bağlayıcıyla birlikteyseniz, sizden yardım eli ve destek isteyeceklerdir.

Kaynak: European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, How We Love, Bright Side