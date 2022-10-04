Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'Çocuk Destek Bileşeni' adlı programı sosyal yardımlar arasına ekledi. Yeni sosyal yardım miktarları açıklanırken çocuklu aileler "Çocuk desteği başvurusu nasıl yapılır, ne kadar ve kimler başvurabilir?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Çocuk yardımı başvuru şartları ve başvuru ekranı...