Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 3 ve üzeri çocuk sahibi ailelere özel yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” adıyla duyurulması beklenen bu özel paketle, yerli otomobile ulaşımın daha kolay ve uygun hale gelmesi amaçlanıyor. Geniş ailelerin büyük ilgi göstermesi beklenen programın detayları için gözler bakanlıktan gelecek resmi açıklamaya çevrilmiş durumda. Peki, bu destekten kimler yararlanabilecek ve başvurular ne zaman başlayacak? İşte, merak edilen tüm ayrıntılar...