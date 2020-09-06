Çocuklarımızla birlikte mutfağa girmek kimi zaman göz korkutucu olabilir, ortalığın ne kadar dağılacağını ve bıçak gibi kesici aletlerin etrafta olmasını hesaba katarsak… Ancak her yaştan çocuk için mutfakta yapılabilecek küçük görevler ve sorumluluklar var.

Yapılan bir ankette anne ve babaların %90’ının çocuklarının mutfakta yemek yapmaya yardımcı olmalarının faydalarına inandıkları ortaya çıktı. Öte yandan bu ailelerin sadece üçte biri çocuklarını haftada en az bir kere mutfağa çağırıyorlar.

Çocuklarla yemek yapmanın faydaları

- Çocuklarla birlikte daha fazla vakit geçirme imkanı sağlıyor

- Çocukların ilgisini çekebilecek bir aktivite yaratmaya yardımcı oluyor

- Çocuklarda mutfak ve yemek kültürünün gelişiyor.

- Aslında düşündüğünüz kadar çok dağınıklık olmuyor.

Sadece biraz sabır

10 yaşına kadar çocuklarla mutfakta birlikte zaman geçirmenin faydaları son derece önemli ama anne ve babaların sabırlı olmaları gerekiyor. Kendi başımıza yemek yapmaktan daha uzun sürecektir, ortalık dağılacaktır ama biraz sabırla çocuklarımıza çok değerli bilgileri aktarma şansına sahibiz. Yemeğin her aşamasına katılmak zorunda değiller, salata yapmaktansa kek veya kurabiye de daha fazla ilgilerini çekebilir. Yine de faydalarının önemini daha ön planda tutmak gerekiyor. Matematikten besinlerin faydalarına kadar sayısız şey öğrenebiliyorlar. Elbette yemek yapmayı da…

Hangi yaşta neler yapabilirler?

Mutfakta çocuklarımıza verebileceğimiz görevler yaşlarına göre değişir. Her yaşta ise gözetimimiz altında olmalarını gerektiğini aklımızdan çıkarmamalıyız.

2-3 yaş

- Malzemeleri kabın içine doldurmak gibi basit görevler

- Muz, haşlanmış patates gibi yumuşamış sebze ve meyveleri ezmek son derece eğlenceli bir aktivite olacaktır.

- Sıkacakla limon sıkmak da güçlerinin yetebileceği bir görevdir, salatanın limonunu sıkmaları için büyükçe bir kasenin içine sıkacağı yerleştirebilirsiniz.

3-5 yaş

- Yumurtaları çırpma görevini verebilirsiniz, çatalla nasıl karıştırılacağını göstererek ve biraz daha genişçe bir kabın içinde yapmasını söyleyebilirsiniz.

- Çocuklar fikirlerini söylemekten mutlu oldukları kadar özgüven de kazanırlar. Yemeğin çeşitli aşamalarında tadına bakmasını söyleyip neyin eksik olduğunu tahmin etmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede ağız tatları da gelişecektir.

- Kurabiye kalıplarını kullanarak kesme yapabilirler. Hamurdan, ekmekten, karpuzdan kalıpları kullanarak şekil çıkarabilirler.

- Sebzelerin lavabo içinde yıkanmasına yardımcı olabilirler. Sadece çok topraklı sebze ve bitkiler yerine daha kolay yıkanabilen fasulye, domates gibi malzemeleri seçebilirsiniz. Bu esnada da suyu az kullanmayı, musluğu açık bırakmamayı, israfın ne kadar kötü olduğunu anlatabilirsiniz.

6-8 yaş

- Haftalık yemek planını birlikte oluşturabilirsiniz. Okulda öğrendikleri renkleri, sebzeleri, sayıları geliştirmek için harika bir fırsat olacaktır. Ayrıca malzemelerin İngilizcelerini de öğretme fırsatınız olabilir. Her gün için bir renk seçebilirsiniz; pazartesi yeşil sebze, salı renkli sebzeler gibi. Kombinasyonlar kimi zaman saçma olabilir ama çocukların yaratıcılığının gelişmesini sağlar.

- Yemek alışverişini birlikte yapabilirsiniz. Okumayı ve yazmayı öğrendiğinde, alışveriş listesini dikte ederek yazdırabilirsiniz ve alışveriş sırasında da takip etmesini söyleyebilirsiniz. Bu sayede gereksiz şeyler tutturmayacaklardır.

- Matematik mutfakta çok kullandığımız bir araçtır, okula başlamış çocuklarda basit dört işlemleri akıldan yapma konusunda çok derece yardımcı olacaktır.

9-11 yaş

- Bu yaştan itibaren artık mutfakta hemen her işi yapabilirler. Bıçak tutmayı, güvenli kullanmayı öğrenebilirler. Gözetimimiz altında mutfakta nasıl güvenliği sağlayacaklarını görebilir ve nelere dikkat etmesini gerektiğini anlayabilirler.

Her yaşa uygun bir görevi olan mantar çorbası tarifi

Malzemeler

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 orta boy soğan, doğranmış

4 bardak mantar, doğranmış

2 bardak Brüksel lahanası filizi, ince doğranmış

2 çay kaşığı kekik

2 çorba kaşığı un

4 bardak sebze suyu

1 bardak gravyer peyniri

Yapılışı

Tencerenin içinde yağı ısıtın, soğanları katıp kavurun. Mantar ve Brüksel lahanası filizini ekleyip iyice yumuşayana kadar 8 dakika pişirin. Kekikleri ekleyin. Unu ekleyip iyice karıştırın ve üzerine sebze suyunu koyun. Orta ateşte 5 dakika boyunca pişirin. Tuz, karabiber ve gravyer peynirini ekleyip 5 dakika daha pişirin. Malzemelerin hepsi yumuşayıp karışım çorba kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirmeye devam edin.