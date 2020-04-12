Çocuklarda yiyeceklerden alınan yağ ile sinir sistemi gelişimi sağlanıyor. Protein, kas ve kemik yapısını geliştiriyor. Karbonhidrat ise vücudun ve beynin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlıyor. Modern beslenmelerde, bu başlıca ihtiyaç duyulan maddeler bulunmuyor.

Günümüzde beslenme konusunda çok farklı fikirler var. Biz yetişkinler, sağlıklı beslenme konusunda araştırıyoruz, fikirlerimizi paylaşıyoruz ve kendi doğrularımızı belirliyoruz.

Bazılarımız karbonhidratı hayatlarından çıkartıyor, bazılarımız ise şekeri... Vegan ve vejeteryan beslenmeyi tercih edenlerimiz var.

Neyin zararlı neyin yararlı olduğu konusunda tartışmalar sürse de bizler kendimiz için doğru olanı seçiyoruz.

Aynı beslenme düzenimizi çocuklarımıza da öğretiyoruz.

Zararlı yiyecekleri hayatımızdan çıkarttık ama...

Son yıllarda pek çok ailede fast-food adı verilen, hamburger, pizza gibi yiyecekler tamamen yasak. Tamamen şekersiz veya yağsız diyetler ailelerin yaşam biçimi haline geldi.

Vegan ve vejeteryan beslenme de son yıllarda gittikçe artan bir trend.

Anne babalar, çocuklarına mümkün olan en sağlıklı yiyecekleri sağlayabilmek için büyük çaba sarf ediyorlar.

Haklılar da...

Çocuklarda obezite, şeker hastalığı ve kalp hastalıkları yaygın görülmeye başlandı. Fast food ve abur cubur diye nitelediğimiz yiyecekler, hastalıkların temel nedenlerinden biri.

Korumaya çalışırken yanlış yapıyor olabilir miyiz?

Hayatlarında hiç hamburger yememiş veya doğum günü pastası yasak listesinde bulunan çocukların hikayelerini duymuşsunuzdur.

Uzmanlar da bu hikayeler üzerine araştırmalar yapıyorlar.

Soru şu: Fazla sağlıklı beslenme çocuklar için zararlı olabilir mi?

Hastalıklardan korumaya çalışırken çocuklarımızı başka sorunlara açık hale getiriyor olabilir miyiz?

Çocuklar için sağlıklı beslenme nasıl olmalıdır?

Beslenme uzmanları ve çocuk doktorları, modern beslenme trendlerinde çocukların büyüme çağında ihtiyaç duydukları bazı besinlerin bulunmadığına dikkat çekiyorlar.

Bir çocuk, doğumunda sonraki ilk yıl boyunca anne sütü ile besleniyor, anne sütü hemen tüm vitamin ve mineralleri içinde barındıran mucizevi bir besin.

Ancak anne sütünden sonra da, kemik ve vücut gelişiminin devam etmesi için benzer şekilde tüm vitamin ve minerallere ihtiyaç duymaya devam ediyorlar.

Örneğin, çocuklarda yiyeceklerden alınan yağ ile sinir sistemi gelişimi sağlanıyor. Protein, kas ve kemik yapısını geliştiriyor. Karbonhidrat ise vücudun ve beynin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlıyor.

Modern beslenmelerde, bu başlıca ihtiyaç duyulan maddeler bulunmuyor.

Benzer şekilde protein, kalsiyum, niasin, demir, B vitamini bileşikleri de çocukların ihtiyaç duydukları miktarın altında kalıyor.

Eksikleri tamamlayabilir miyiz?

Bilinçli aileler, kendi beslenmelerinde eksik olan vitamin ve mineralleri çocukları için ek çözümler geliştirerek tamamlayabiliyorlar. Ancak doğru yapılmadığı taktirde bu beslenme trendleri çocuklar için tehlikeli boyutlara gelebiliyor.

Vücut gelişiminin eksik kalması, zayıf kemik yapısı, öğrenme güçlüğü gibi çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Doğru beslenme nedir?

Beslenme uzmanlarının birinci tavsiyesi, yiyecekleri iyi ve kötü olarak ayırmamak, yiyecekleri satın alırken etiketleri okumak. Hangi yiyeceğin içinde hangi maddelerin ne kadar bulunduğu, önceliğiniz olsun. Çocuğunuzun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri barındıran yiyecekleri diyete dahil ederek destekleyin.

İkinci olarak çok sert kuralları daha basit hale getirin.

Sağlıklı beslenmede aşırıya kaçılan görünmez çizgiyi geçmediğinize emin olun.

Doktorların bir diğer uyarısı ise çocuğunuzun tüm beslenme düzenini kontrol edemeyeceğinizi kabul etmeniz gerektiği... Söz gelimi bir çocuğun şeker yemesini tamamen engelleyemeyeceğiniz gibi...

Sağlıklı beslenmeyi normale dönüştürmek için ne yapabiliriz?

- Yiyecekler ödül veya ceza değildir, özellikle çikolata gibi çok cazip gıdaları ödül haline getirmeyin, brokoli ise bir ceza olarak algılanmamalı.

- Doğru örnek olun. Çocuğunuz sizi izliyor ve yaptığınız her hareketi kopyalıyor. Sağlığa son derece zararlı, hızlı kilo verdiren ve tek yönlü gıdalardan oluşan diyetler çocuğunuzun yeme düzenini de bozabilir.

- Çocuğunuzu kendiniz gibi düşünmeyin. Sizin yetişkin olarak ihtiyaç duymayacağınız gıdalar onun gelişimi için kritik önem taşıyor olabilir. Doktora danışın ve içiniz rahat etsin.

- Tamamen yasaklamak yerine çok küçük porsiyonları deneyin. Çocuğunuza neyin iyi ve neyin aslında çok da iyi olmadığını öğretebilirsiniz.

- Hareket edin. Çocuklarınızın aktif olmaları önemlidir, ailece birlikte geçirdiğiniz zamanlara hareketli aktiviteler ekleyin.

- Önceden yasakladığınız bir gıdanın çocuğunuz için çok gerekli olduğuna karar verirseniz, ona karşı dürüst olun.