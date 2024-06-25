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        Haberler Magazin Çocuklarla sürdürülebilir gelecek

        Çocuklarla sürdürülebilir gelecek

        Çocuklara yönelik etkinliklerle sürdürülebilir bir gelecek, yeni nesillere aktarılmaya devam ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 13:32 Güncelleme: 25.06.2024 - 13:32
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        Çocuklarla sürdürülebilir gelecek
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        Didim Delice Yarımadası’ndaki Anda Barut Collection, çocuklara yönelik etkinlikleriyle sürdürülebilir bir geleceği yeni nesillere aktarmaya devam ediyor.

        Anda Barut Collection’ın Barry Star Çocuk Kulübü, National Geographic Türkiye iş birliğiyle

        'Tohum ve Kompost Atölyeleri' etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Çocukların büyük ilgi gösterdiği bu etkinlikler, permakültür tasarımcısı Elif Çatıkkaş’ın anlatımıyla gerçekleştirildi.

        Çocuklar, etkinliklerde eğlenerek öğrenmenin tadını çıkarırken, organik atıkların nasıl

        değerlendirileceğini de keşfetti. Etkinlik boyunca, çocuklara sürdürülebilirliğin önemi ve doğayla uyumlu yaşama dair bilgiler aktarıldı. Minik katılımcılar, solucanların yaşamlarını ve doğa için ne kadar önemli olduklarını öğrendiler. Ayrıca, kendi tohumlarını ekip, evlerinde bu tohumları nasıl

        büyütecekleri hakkında bilgiler edindiler. Atölyeler sırasında çocuklar hem doğayla

        bağlarını güçlendirdi hem de çevre bilinci kazandı.

        Sürdürülebilirlik temalı etkinliklerin devamı ilerleyen dönemde de tekrarlanarak çocuklara doğa sevgisi ve çevre bilincini aşılama vizyonuyla çocukların sürdürülebilir bir gelecek inşa etmesine yardımcı olunmaya devam edilecek.

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        #National Geographic Türkiye

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