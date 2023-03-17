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Üç çocuğunu çöp evde terk eden anne ve babaya dava açıldı!

İstanbul Eyüpsultan'da en büyüğü 8 yaşında olan 3 çocuk çöp dolu bir evde terk edilmiş halde bulunmuşlardı. İçler acısı olayla ilgili başlatılan soruşturmada iddianame hazırlandı. Çocuklarını terk eden anne ve baba için iki yıla kadar hapsin istendiği iddianamede, evin tüm odalarının ağır bir şekilde çöp ve lağım kokusuyla kaplandığı ve her gün çocukların ağlama seslerinin çevredekiler tarafından duyulduğu belirtildi

Giriş: 17.03.2023 - 10:13 | Güncelleme: ABONE OL
Çocuklarını çöp evde terk eden anne ve babaya dava! - Güncel Haberler
DHA

Eyüpsultan'da en büyüğü 8 yaşındaki üç çocuklarını çöp evde terk ettikleri iddia edilen anne Merve S. ve baba Ahmet S. hakkında 'Terk' suçundan 2'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DHA'nın haberine göre ilçede çöp dolu ve ağır lağım kokusu olan bir evde, bakımsız yarı çıplak halde terk edilmiş olarak bulunan R.S.(8), E.S. (5) ve U.S. (3) isimli çocukların, anne ve babası hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Anne Merve S. ve baba Ahmet S. hakkında 'Terk' suçlamasıyla 2'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

EVİN TÜM ODALARINDA AĞIR ÇÖP VE LAĞIM KOKUSU VARDI

İddianamede, 20 Ocak tarihinde Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne, 3, 5 ve 8 yaşındaki çocukların anneleri tarafından terk edildiği, bakımlarını babanın sağlamaya çalıştığı fakat onun da evde olmadığı, sürekli ağladıkları, üzerlerinde kıyafet olmadığı, sağlıklı bir ortamda bulunmadıkları ihbarının yapıldığı belirtildi.

Çocukların bulunduğu eve giren görevliler, kendilerini mağdur çocuklardan R.S.'nin karşıladığını, iki küçük kardeşinin ise çıplak olduğunu belirtti. R.S.'nin görevlilere, evde yetişkin olmadığını, anne ve babasının çok yoğun çalıştığını, bu nedenle evde bulunamadıklarını, babasının da ara sıra yemek vermek için uğradığını söylediği de iddianamede yer aldı.

Görevlilerin, evin tüm odalarında ağır şekilde çöp ve lağım kokusu olduğu, çöp ve artıkların yığın halinde bulunduğu, evin tavan ve çevresinde yüzlerce sayıda sineğin kümelendiği şeklindeki gözlemleri de aktarıldı.

ÇOCUKLARI BAKIMSIZ, ÇIPLAK KENDİ HALLERİNE TERK ETTİKLERİ

Çocukların kıyafetlerinin olmadığını söyledikleri anlatılan iddianamede, komşuların da annenin 25 gündür eve gelmediğini, babanın da sadece yemek vermek için sıkça uğradığını ifade ettiği bildirildi. Komşuların, çocukların da anne ve babanın da evdeyken, içerisi tam görünmeyecek şekilde kapıyı açtıklarını belirttiği aktarıldı. İfadeye katılan psikoloğun ise çocuğun anne ve babasını koruma içgüdüsüyle ezberletilmiş cevaplar verdiğini, cevapların tutarsız olduğunu söylediği kaydedildi. Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan anne Merve ve baba Ahmet S.'nin ise, suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi.

İddianamede, şüpheli anne ve babanın, 'Koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan mağdur çocukları, bakımsız, çöp ve artıklarla dolu evde kıyafetleri olmaksızın kendi hallerine terk ederek' üzerlerine atılı suçu işledikleri vurgulandı. Haklarında 3'er aydan 2'şer yıla kadar hapis cezası talep edilen şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Çocukların ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındığı öğrenildi.

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın

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