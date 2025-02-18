Çocukların marka takıntısı her geçen gün artıyor. Çevresinde ve sosyal medyada kısaca popüler kültüre göre kendisini yönlendirmeye çalışan çocuklar, marka bağımlılığından da kendilerini alamıyor. Peki, anne ve babalar ne gibi önlemler almalıdır? Detaylar haberimizde...

ÇOCUKLARDA MARKA TAKINTISININ NEDENLERİ

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1. AKRAN BASKISI

Çocuklar, arkadaşlarının sahip olduğu ürünlere sahip olmak isteyebilirler. Akran baskısı, çocukların belirli markalara yönelmelerine ve bu markaların ürünlerine sahip olma isteğinin artmasına yol açabilir.

2. KENDİNİ İFADE ETME

Çocuklar, belirli markaların ürünlerini kullanarak kendilerini ifade etmek isteyebilirler. Marka takıntısı, çocukların kimliklerini ve sosyal statülerini belirlemelerinde bir araç olarak görülebilir.

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3. MEDYA VE REKLAMLAR

Çocuklar, televizyonda, internette ve sosyal medyada sürekli olarak markaların reklamlarına maruz kalırlar. Bu reklamlar, çocukların belirli markaların ürünlerini istemelerine neden olabilir.

4. AİLE VE ÇEVRE

Ailelerin tüketim alışkanlıkları ve markalara olan tutumları, çocukların marka takıntısı geliştirmesinde önemli bir rol oynar. Aileler, çocukların markalara olan ilgisini teşvik edebilir veya bu ilgiyi sınırlayabilir.

5. TOPLUM ÖĞRETİLERİ

Gelir dağılımının eşitsizlik yaratması, küresel pazarlama stratejileri, bireyin kendini tanımlayarak sağlıklı değere uzak olması ve toplum öğretileri gibi nedenler de bu takıntının oluşmasında etkilidir.

6. POPÜLER KÜLTÜR

Çocuklar genel olarak markaların en iyi malzemelerden yapıldığına ve bu nedenle en kaliteli eşyalar olduğuna dair yanılsamalara sahiptir. Aynı zamanda marka kullanımı, bir zenginlik göstergesi olarak kabul etmektedir. Bu sebeple gençler, genellikle markalara yönelik bir sevgi beslemektedir. Gençlerin bazıları ise marka ürünleri sadece popüler olduğu ve sevdikleri kişiler reklamlarında oynadığı için satın almaktadır.

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ÇOCUKLARDA MARKA TAKINTISININ OLUMSUZ ETKİLERİ

1. DÜŞÜK ÖZ SAYGI

Çocuklar, belirli markaların ürünlerine sahip olmadıklarında kendilerini yetersiz ve değersiz hissedebilirler. Bu durum, çocukların öz saygısını olumsuz etkileyebilir.

2. SOSYAL İZOLASYON

Marka takıntısı, çocukların arkadaşlık ilişkilerini olumsuz etkileyebilir. Belirli markaların ürünlerine sahip olmayan çocuklar, sosyal olarak dışlanabilir veya akranları tarafından küçümsenebilir.

3. TÜKETİM KÜLTÜRÜ

Marka takıntısı, çocukların tüketim kültürünü içselleştirmelerine neden olabilir. Bu durum, çocukların gelecekte de aşırı tüketim alışkanlıkları geliştirmelerine yol açabilir.

4. MADDİ YÜK Marka takıntısı, aileler için maddi bir yük oluşturabilir. Çocukların sürekli olarak belirli markaların pahalı ürünlerini istemesi, aile bütçesini zorlayabilir. REKLAM MARKA TAKINTISIYLA BAŞA ÇIKMAK İÇİN EBEVEYNLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER 1. AİLE İÇİNDE İLETİŞİM Aileler, çocuklarıyla marka ve tüketim konularında açık ve dürüst bir iletişim kurmalıdır. Çocukların neden belirli markaların ürünlerini istediklerini anlamak ve bu konuda onlarla konuşmak, marka takıntısının önlenmesinde etkili olabilir. 2. AKRAN BASKISIYLA BAŞA ÇIKMA Çocukların akran baskısıyla nasıl başa çıkacaklarını öğrenmeleri önemlidir. Aileler ve eğitimciler, çocuklara kendi değerlerine ve tercihlerine sadık kalmanın önemini vurgulamalıdır. 3. AİLELER MODEL OLMALI Gerçekten modellemeyle öğrenme çocuklar için çok önemli. Anne baba çalışıyorsa boş vakitlerinde alışveriş merkezlerine gidip alışveriş halindeler ise çocuk bunun birlikte güzel vakit geçirme şeklinde düşünebiliyor. Özellikle küçük yaştan itibaren anne babaların çocuklarına örnek olması, çocuğuna aldığı eşyalar ve çocuğuna yapılan harcamalarda düzenleyici olması gerekiyor. Çocuğunu kendisini önemli ve değerli hissettiği alanlara yönlendirmeli. REKLAM 4. ÇOCUĞA PARA KAVRAMI ÖĞRETİLMELİ Para bilgisinin çocuklara öğretilmesi çok önemli. Para nedir, ne işe yarar bunu çocuğa 2 yaşından itibaren yavaş yavaş anlatabiliriz. Detaylandırmadan anlatmak gerek.5 yaştan itibaren ise harçlık vererek bütçe oluşturarak kumbara koyarak, senin için harcamalarını buradan kullanacağız şeklinde davranışlarda bulunulabilir. Birikim yapmanın önemi ise çocuğa ilkokuldan itibaren anlatılabilir. Çok detaylandırma çocukta paniğe neden olabilir. 5. MEDYA KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRME Çocukların medya ve reklamların etkisi konusunda bilinçlendirilmesi önemlidir. Medya okuryazarlığı eğitimi, çocukların reklamların manipülatif doğasını anlamalarına yardımcı olabilir. 6. SOSYAL AKTİVİTE VE HOBİ Çocukların marka takıntısından uzaklaşmaları için sosyal aktiviteler ve hobilerle meşgul olmaları sağlanmalıdır. Spor, sanat, müzik gibi etkinlikler, çocukların kendilerini ifade etmeleri ve özgüven kazanmaları için fırsatlar sunar. 7. ÇOCUKLARA ÖRNEK OLUNMALI Aileler, kendi tüketim alışkanlıkları ve markalara olan tutumlarıyla çocuklarına örnek olmalıdır. Aileler, maddi değerler yerine manevi değerlere önem verdiklerinde, çocuklar da bu değerlere yönelme eğiliminde olacaktır. Toksik bir ebeveyn misiniz? Sağlıklı beslenme çantası tarifleri