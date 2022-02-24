Ekran süresini azaltmak için 8 öneri

Bilgisayar, tablet ve telefonda geçirilen zaman, ekran süresi olarak adlandırılıyor. Bu cihazlar ile geçirilen zamanın gitgide uzaması, yetişkinler ve özellikle çocuklar için sayısız risk yaratırken aile üyelerinin birbirleriyle daha az vakit geçirmesine da sebep oluyor.
Anne babaların bu durumun farkında olduğunu ancak ne yapacaklarını bilmedikleri için müdahale edemediklerini dile getiren siber güvenlik kuruluşu Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, ekran karşısındaki sürenin sınırlandırılarak makul bir seviyeye getirilmesine yardımcı olacak önerileri 8 başlıkta sıraladı.
1- İzin verilen ekran süreleri ile ilgili haftalık bir plan yapın
Bir araya gelerek maksimum ekran süresini belirlediğiniz bir plan çıkartın. Oluşturacağınız bu dijital haftalık takvimi hazırlarken yaratıcı ve dengeli olun. Programınıza dijital dünyadan tamamen uzak bir gün koyabilir ya da oyun oynayacağınız saatler ekleyebilirsiniz.
2- Ekrana bağlı aktivitelere ne kadar zaman ayırdığınızı anlamak için uygulamalardan yardım alın
Böylece dijital aktivitelere ayırmak istediğiniz yeni zamanı daha doğru belirleyebilir, cihazlarla yapmak istediğiniz şeylerin hangilerini erteleyebileceğinizi ya da çevrimdışı aktivitelerle değiştirebileceğinizi görebilirsiniz. Ebeveyn kontrolü özelliğiyle çocuklarınızın hangi uygulamada ne kadar zaman geçirebileceğini ayarlayabildiğiniz gibi kısıtlamalar ve engeller koyarak ekran süresini de belirleyebilirsiniz.
3- Çocuklarınızla çevrimiçi tehlikeler hakkında konuşun
Ekran karşısında çok fazla süre geçirmenin yaratacağı problemleri çocuklarınızla konuşun ve uyguladığınız kısıtlamalar ile önlemlerin onların güvenliği için olduğunu anlamalarını sağlayın. Şiddet içeren video oyunlarının, filmlerin, görüntülerin veya siber zorbaların oldukça yaygın olduğunu hatırlatarak güvenlik risklerini azaltmak için beraber neler yapabileceğinizi anlatın.
4- Sohbet uygulamaları yerine yüz yüze iletişimi öncelikli haline getirin
Hayatınızdaki insanlarla sadece çevrimiçi ortamlar üzerinden konuşma alışkanlığınızdan vazgeçin. Uzaktaki sevdiklerinizi telefonla arayın veya aynı şehirde yaşadığınız halde uzun zamandır ihmal ettiğiniz akrabalarınızla bir araya gelin.
5- Ekran karşısında geçirdiğiniz sürenin bir kısmını dışarıda geçirin
Gününüze dışarıda kısa bir yürüyüş eklemeniz bile bütün zamanınızı telefon, tablet veya laptopunuzla koltuğunuzda geçirmenizden daha iyidir. Koşuya çıkabilir, sanatsal bir etkinliğe katılabilir ya da küçük çocuklarınız varsa onlarla dışarıda oynayabilirsiniz.
6- Beraber çevrimdışı aktiviteler planlayın
Çocuklarınız, akıllı cihazlarınızı ortadan kaldırdığınızda sıkıldığını ve yapacak hiçbir şeyleri olmadığını söyleyebilir. Böyle bir tavra karşı alternatifler üreterek beraber bir oyun oynamayı, yemek pişirmeyi, el işi yapmayı veya bir şeyler çizmeyi önerin. Böylece ekran karşısında fazla süre geçirmelerini önlerken yeni bir hobiye sahip olmalarını da sağlayabilirsiniz.
7- Bir akıllı telefon oteli belirleyin
Evdeyken telefonları elinizde veya kıyafetlerinizin cebinde tutmak yerine duracakları ortak bir alan belirleyin. Bildirimlerin en azından bir kısmını kapatmanız da onları kontrol etmek için sürekli telefona bakmak istemenizi engelleyecektir.
8- Evinizde akıllı cihazların kullanımına izin verilmeyen, internetten uzak alanlar yaratın
Yemek odası, yatak odası, çocuk odası veya banyoda ekranlardan uzak durun. Yemeğinizi ekran karşısında yemeniz aile arasındaki etkileşimi azaltır. Çoğu doktorun uykudan en geç bir saat önce telefon ve bilgisayar gibi cihazların bırakılmasını önerdiğini unutmayın.
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