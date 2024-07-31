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        Çocukların çevre bilinci uluslararası eğitim projesiyle artırılacak

        Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan ve Ukrayna tarafından hayata geçirilen "Çevresel Sürdürülebilirlik için Çocukların E-STEM yoluyla yetiştirilmesi - EcosySTEM Projesi" tanıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 17:36 Güncelleme: 31.07.2024 - 17:36
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        Çocukların çevre bilinci uluslararası eğitim projesiyle artırılacak
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        Avrupa Birliği Başkanlığı’nın Ulusal Otoritesi olduğu Interreg NEXT Karadeniz Havzası’nda Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında hayata geçirilen proje, Uluslararası Kalkınma ve Çevre Derneği'nin (IDEA Universal) liderliğinde yürütülecek.

        Karadeniz Havzası’nda yer alan ülkelerdeki çevresel bozulma ve çevre eğitimi eksikliğine yönelik ortak sorunları ele almayı hedefleyen projeyle 8-11 ve 12-15 yaş aralığındaki çocuklara çevre bilincini artıracak yenilikçi eğitimler verilecek.

        Yunanistan’dan Democritus University of Trace (DUTH), Ukrayna’dan Ukrainian Association of Business Support Center (UABSC) ve Bulgaristan’dan Institute of Oceanology, Bulgarian Academy of Sciences'ın (IO-BAS) uluslararası ortaklar olarak yer aldığı projeyle her ülkede eğitim merkezleri oluşturuldu.

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        Biri İstanbul'da olmak üzere, paydaş ülkelerde bu eğitim konusunda faaliyet gösterecek, son teknoloji ekipmanlarla donatılmış merkezlerde, her ülkeden 300, toplam bin 200 çocuk yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte eğitim almaya başlayacak.

        Proje çerçevesinde bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitim yaklaşımını esas alan, çevre koruma konusunda kapsamlı içerikler geliştirildi ve kurulan merkezlere ekosistem, su, hava, toprak ve atık yönetimi uygulama alanları entegre edildi.

        Projeyle çocukların, ekosistem, biyoçeşitlilik, kirlilik, küresel ısınma, yenilenebilir enerji, atık yönetimi ve geri dönüşüm gibi konularda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

        Ayrıca 2026 yılında tamamlanması öngörülen proje sonrasında edinilen kaynaklardan proje ortakları, sivil toplum kuruluşları, eğitmenler ve yerel halkın yararlanabileceği bir alt yapı oluşturuldu.

        "ÇOCUKLAR İÇİN TARIM BAHÇESİ KURACAĞIZ"

        Projenin, diğer paydaş ülke temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan IDEA Universal Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Dağlı, "Bu çocukları, teknolojiyi kullanarak çevresel sorunlara çözüm üretme konusunda eğiteceğiz. Kendi ülkelerine katkıda bulunacak şekilde donatılmış, farkındalık geliştirecek, etrafındaki insanları harekete geçirebilecek genç ve çocuklar yetiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

        Projenin 2 yıl süreceğini belirten Dağlı, İstanbul Kadıköy'de bulunan merkezlerinde verilecek eğitimler kapsamında, İstanbul Üniversitesi'ndeki akademisyenler tarafından geliştirilen bir eğitim modülü kullanacaklarını, Anadolu Yakası'ndaki okullardan katılım sağlayacaklarını ve çocuklar için bir tarım bahçesi kuracaklarını belirtti.

        Dağlı, proje dahilinde 2026'da, Yunanistan'da bilim ve çevre festivali düzenleneceğini ve eğitim alan tüm öğrencilerin burada bir araya geleceğini aktardı.

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