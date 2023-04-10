Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Kültür-Sanat Çocuk

Çocuklara özel bayram şenliği

Giriş: 10.04.2023 - 10:21 | Güncelleme: ABONE OL
Çocuklara özel bayram şenliği

BKM, 23 Nisal Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı kapsamında çocuklara özel bir program hazırladı. Çocuklar, BKM Çocuk Şenliği’nde bayram coşkunu doyasıya yaşayacak

HABERTURK.COM

Çocuklar bayramın tadını Maximum Uniq’te çıkaracak. 22-23 Nisan’da gerçekleşecek birbirinden keyifli, eğlenceli ve öğretici oyunlar, atölyeler, kukla gösterileri ve konserlerin yer aldığı BKM Çocuk Şenliği’yle çocuklar, bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak.

Türkiye’de ilk ve tek bebek ve çocuklara yönelik klasik müzik topluluğu 'BabyConcerts ile Mevsimler: İlkbahar', Serkan Keskin, Taner Ölmez, Sezin Bozacı ve Sibel Altan’ın oynadığı 'Nasreddin Hoca Tiyatrosu' ve 'Türkçe Benim Evim-Kelimeler Adası', 22 ve 23 Nisan’da çocuklarla buluşacak.

Hamid Tolouei Fard ile Resim Atölyesi, Yaratıcı Dans ve Performans Atölyesi, Çağdaş Sanat ve Tasarım Atölyesi, Doğa Permakültür Atölyesi gibi birbirinden eğlenceli ve öğretici atölyeler de bayramda Maximum Uniq’te olacak.

22 ve 23 Nisan’da Maximum Uniq Açıkhava’da hazırlanacak etkinlik alanında, pandomim, tahta bacak, lastik kız, jonglör gibi birbirinden eğlenceli etkinlikler, müzisyenler, şişme oyun parkları ve yüz boyama standları minik misafirlerini bekleyecek.

BKM ÇOCUK ŞENLİĞİ ETKİNLİK TAKVİMİ
22 Nisan 10:00... Hamid Tolouei Fard ile Resim Atölyesi
22 Nisan 11:00... Çağdaş Sanat ve Tasarım Atölyesi
22 Nisan 15:00... Nasreddin Hoca Tiyatrosu
22 Nisan 10:00-18:00... Aktivite Alanı
23 Nisan 10:00... Hamid Tolouei Fard ile Resim Atölyesi
23 Nisan 11:00... BabyConcerts ile Mevsimler: İlkbahar
23 Nisan 11:00... Doğa Permakültür Atölyesi
23 Nisan 13:00... Yaratıcı Dans ve Performans Atölyesi
23 Nisan 13:00... BabyConcerts ile Mevsimler : İlkbahar
23 Nisan 15:00... Türkçe Benim Evim-Kelimeler Adası
23 Nisan 10:00-18:00... Aktivite Alanı

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Şubat ayı işsizlik rakamları
Şubat ayı işsizlik rakamları
CHP Bartın milletvekili adayları kimler?
CHP Bartın milletvekili adayları kimler?
CHP 2023 Ordu milletvekili adayları!
CHP 2023 Ordu milletvekili adayları!
CHP Artvin milletvekili adayları kimler?
CHP Artvin milletvekili adayları kimler?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.