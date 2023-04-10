Çocuklara özel bayram şenliği

BKM, 23 Nisal Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı kapsamında çocuklara özel bir program hazırladı. Çocuklar, BKM Çocuk Şenliği’nde bayram coşkunu doyasıya yaşayacak

HABERTURK.COM

Çocuklar bayramın tadını Maximum Uniq’te çıkaracak. 22-23 Nisan’da gerçekleşecek birbirinden keyifli, eğlenceli ve öğretici oyunlar, atölyeler, kukla gösterileri ve konserlerin yer aldığı BKM Çocuk Şenliği’yle çocuklar, bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak.

Türkiye’de ilk ve tek bebek ve çocuklara yönelik klasik müzik topluluğu 'BabyConcerts ile Mevsimler: İlkbahar', Serkan Keskin, Taner Ölmez, Sezin Bozacı ve Sibel Altan’ın oynadığı 'Nasreddin Hoca Tiyatrosu' ve 'Türkçe Benim Evim-Kelimeler Adası', 22 ve 23 Nisan’da çocuklarla buluşacak.

Hamid Tolouei Fard ile Resim Atölyesi, Yaratıcı Dans ve Performans Atölyesi, Çağdaş Sanat ve Tasarım Atölyesi, Doğa Permakültür Atölyesi gibi birbirinden eğlenceli ve öğretici atölyeler de bayramda Maximum Uniq’te olacak.

22 ve 23 Nisan’da Maximum Uniq Açıkhava’da hazırlanacak etkinlik alanında, pandomim, tahta bacak, lastik kız, jonglör gibi birbirinden eğlenceli etkinlikler, müzisyenler, şişme oyun parkları ve yüz boyama standları minik misafirlerini bekleyecek.

BKM ÇOCUK ŞENLİĞİ ETKİNLİK TAKVİMİ

22 Nisan 10:00... Hamid Tolouei Fard ile Resim Atölyesi

22 Nisan 11:00... Çağdaş Sanat ve Tasarım Atölyesi

22 Nisan 15:00... Nasreddin Hoca Tiyatrosu

22 Nisan 10:00-18:00... Aktivite Alanı

23 Nisan 10:00... Hamid Tolouei Fard ile Resim Atölyesi

23 Nisan 11:00... BabyConcerts ile Mevsimler: İlkbahar

23 Nisan 11:00... Doğa Permakültür Atölyesi

23 Nisan 13:00... Yaratıcı Dans ve Performans Atölyesi

23 Nisan 13:00... BabyConcerts ile Mevsimler : İlkbahar

23 Nisan 15:00... Türkçe Benim Evim-Kelimeler Adası

23 Nisan 10:00-18:00... Aktivite Alanı

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