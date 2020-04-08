Çocuklar için eğitici, öğretici ve eğlenceli 13 aplikasyon

Duolingo

Duolingo, çocukların zaten okulda çalıştığı dilleri öğrenmenin eğlenceli ve popüler bir yolu değildir. Arapça, Hintçe, İbranice ve Galce dahil olmak üzere 30'dan fazla kapsar. İyi tasarlanmış, kısa günlük uygulama seanslarını ödüllendiriyor. Ücretsizdir, ancak uygulama içi satın alma işlemleri reklamları kaldırır ve bazı ekstra özelliklerin kilidini açar. Papumba Okul öncesi eğitim aplikasyonları arasında 30 ülkede en iyi uygulama seçilen Papumba, 2-6 yaş arası çocuklar için. Eğitimciler tarafından hazırlanan içerikleri, 500’den fazla interaktif oyun ve öğrenme etkinliğinden oluşuyor. Her yaş grubuna özel hazırlanmış içeriklerle sayesinde yaşa göre kişiselleştirilebiliyor. Okul öncesi müfredat baz alınarak, matematik, sanat ve fen bilimleri için gereken temel becerileri kazandırmayı hedefliyor. Çevrimdışı kullanılabilen, içeriklerin indirilebildiği Papumba’da internet bağlantısına gerek yok. Ücretli olan bu uygulamada reklam bulunmuyor.