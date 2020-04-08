Çocuklar için eğitici, öğretici ve eğlenceli 13 aplikasyon

08 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
30 farklı dilde hazırlanan aplikasyon paket olarak da alınabiliyor. Renkler, kelimeler, harfler, evin odaları, hayvanlar, eşyalar, yemekler, arabalar gibi çok sayıda başlık altında bir araya getirilen yapbozlarda objelerin isimlerinin yazılışı ve okunuşu da bulunuyor. Yapbozu farklı dillerde ayarlayarak 30’dan fazla dile dair kulak aşinalığı kazandırmak mümkün.
Temel sosyal, bireysel ve toplumsal görevleri eğlendirici oyunlar eşliğinde öğreten Dr. Panda serisi 3-5 yaş grubuna hitap ediyor ve 20’ye yakın aplikasyondan oluşuyor. Dr. Panda Banyoda ile temel hijyen ve banyo alışkanlıklarını, Dr. Panda’nın Arabaları ile trafikte karşılaştığımız araçları, Dr. Panda Şehirde ile şehir yaşamını, Dr. Panda Restoranı ile mutfağı öğreniyor. Uygulama içi satın alma ve reklam içermeyen aplikasyon serisi temel eğitimleri oyuna dönüştürüyor.
Bir canavar yoluna çıkan her şeyi yıkıp geçiyor, Artie de sihirli kurşun kalemi ile yıkılan şehirleri, yapıları yeniden inşa ediyor. Temel geometrik şekilleri, üçgen, kare ve daireleri kullanarak kelebekten binaya ve arabalara kadar tüm nesneleri oluşturuyor. Noktaları birleştiriyor, şekilleri öğreniyor, çözüm geliştiriyor ve hayal gücü çalışıyor. Çizim, grafik, temel sanat becerilerini öğrenmeye yardımcı olması amacıyla tasarlanan aplikasyon ince motor ve el becerilerine odaklanıyor. 3-6 yaş arasındaki çocuklara hitap eden uygulamanın bir başka özelliği ise çizimlerin kağıda çıkış alınarak boyama sayfası olarak da kullanılabilmesi.
Kemal Sunal’ın kızı Ezo Sunal tarafından geliştirilen Lalala, okul öncesi eğitim aplikasyonu. Şarkılar, oyunlar, el becerilerini geliştiren etkinlikler, videolar ve danslardan oluşan içeriğe her ay yenileri ekleniyor. Çocukların ister tek başlarına ister arkadaşlarıyla birlikte oynayabilecekleri oyunlar kadar uygulamaya özel bestelenmiş şarkılar da bulunuyor. Resimli hikayeler ve masallarla vakit geçirebileceği aplikasyonun temelinde ise müzik ve şarkılı eğitim yer alıyor.
6-8 yaş grubuna hitap eden Tinybop serisi, fen ve matematiğe meraklı çocuklar için eğitici bir set. Biyolojiden astronomiye ve mekaniğe kadar farklı bilimlerin giriş seviyesinde bilgiler veriyor. İnsan vücudu, bitkiler, evler, basit makineler, yeryüzü, hava, gökdelenler, güneş sistemi, memeliler, mercan kayalıklarına dair bilgiler, öğrenme dersleri, keşif maceraları içeren aplikasyonları ayrı ayrı veya paket olarak satın almak mümkün. Kamera ve mikrofonun da dahil edilmesiyle sistemlerin, bilimlerin ve mühendisliklerin temel bilgilerini keşfedebiliyor.
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