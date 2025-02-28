Çocuklar için 'Bilim Kuşağı Atölyeleri'

6 Şubat deprem felaketinden etkilenen bölge öncelikli olmak üzere Türkiye genelinde, 8-13 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak Türkiye İş Bankası ve Petrol Ofisi Grubu iş birliğiyle yürütülen Bilim Kuşağı Atölyeleri ilham verici hikayelere vesile oluyor.

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Diyarbakır’da atölyelere katılan öğrenciler yenilikçi ve çevre dostu projelere imza atarak bilimin günlük hayatı nasıl değiştirebileceğini ortaya koyuyor. Bunlardan “Bir Damla Su” ve “Sürdürülebilir Tasarım Öncüleri” projeleri, su yönetimi ve yenilenebilir enerji alanlarında sundukları çözümlerle dikkat çekiyor.

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Su Kaynaklarını Korumaya Yönelik Akıllı Bir Çözüm

Diyarbakırlı öğrenciler tarafından geliştirilen “Bir Damla Su” projesi, yer altı su kaynaklarının bilinçsiz tüketilmesi ve şehir merkezlerinde yağmur sularının kanalizasyona karışması sorununa çözüm üretmeyi amaçlıyor. Projede, yağmur suyunun arıtılarak tekrar kullanılabilir hale getirilmesi üzerine bir sistem tasarlandı. Bu sistem, suyun boşa gitmesini önleyerek hem su tasarrufu sağlıyor hem de sürdürülebilir bir çevre bilincini teşvik ediyor.

Binalarda Rüzgar Enerjisi ile Elektrik Üretimi

Bir diğer dikkat çeken proje olan “Sürdürülebilir Tasarım Öncüleri”, yüksek binaların çatılarına yerleştirilen rüzgar türbinleri aracılığıyla yenilenebilir enerji üretmeyi hedefliyor. Öğrenciler tarafından geliştirilen bu sistem, çatı katlarında esen rüzgarı toplayarak elektrik enerjisine dönüştüren bir mekanizmaya sahip. Projede özellikle elektrik süpürgesi gibi ev aletlerinin çalıştırılması hedefleniyor. Bu yenilikçi yaklaşım, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltarak şehirlerin karbon ayak izini küçültmeyi amaçlıyor.

Bilim Kuşağı Atölyeleri ile Daha Aydınlık Bir Gelecek

Bilim Kuşağı Atölyeleri, çocukların sadece bilimle tanışmasını değil, bilim üretmelerini ve problem çözme becerilerini geliştirmelerini sağlıyor. Bilim eğitimcileri ve gönüllüler gözetiminde yürütülen program, öğrencilerin bilimle iç içe eğlenceli bir öğrenme süreci geçirmesine imkan tanıyor.

Proje kapsamında okullara gönderilen Bilim Setleri, rol model öğretmenlerin rehberliğinde aktif olarak kullanılıyor. Proje bugüne kadar 77 farklı ilde 417.484 çocuğa ulaştı. 828 okula bilim setleri gönderildi ve bu sayede öğrenciler, bilim ve teknolojiye yönelik ilgilerini artıran eğitici materyallerle tanıştı. 2025 yıl sonuna kadar proje kapsamında 750 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.