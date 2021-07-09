Çocuğunuza akıllı saat alırken dikkat!

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Ebeveynler, günümüzde, çocuklarının hareketlerini ve yerlerini takip etmek için daha çok çaba gösteriyorlar. Onları daha kolay izleyebilmek için çocuklarına akıllı saat alıyorlar.

Çocuklar için akıllı saat alırken de özellikle bazı noktalarda seçici olunması gerekiyor. Siber güvenlik kuruluşu Eset, akıllı saat seçerken ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler konusundaki önerilerini sıraladı. İşte çocuğuna akıllı saat alacakların bilmesi gerekenler…

SİBER GÜVENLİK ÖNEMLİ

Akıllı saatler sunuculara bağlanır. Düzgün bir şekilde korunmazsa, bilgisayar korsanlarının cihaza girmesinin, konumdan ve isimden telefon numaralarına ve konuşmalara kadar çocuğunuzla ilgili bilgilere erişmesinin en kolay yolu olabilir. Dahası, bazı güvenlik açıkları nedeniyle, siber suçlular çocuk ile bile iletişim kurabilir.

İYİ ARAŞTIRIN

Cihazın güvenilir olduğundan emin olmak istiyorsanız, kullanıcı yorumları çok yardımcı olabilir. Google'da marka adını ve hatta model adını, “güvenlik açığı” veya benzeri kelime grupları ile birlikte arayın.

GİZLİLİĞİNE DİKKAT EDİN

Cihaz ve sunucu arasındaki iletişim şifreli mi? Değilse, bu ürünü satın almaktan kaçının. Ayrıca, üreticinin web sitesindeki gizlilik politikalarını dikkatlice okuyun ve marka ve şirket hakkında olabildiğince fazla bilgi edinin.

GÜVENLİK AÇIKLARINI ARAYIN

Ürün veya şirket ile ilgili herhangi bir veri ihlali olmuş mu? Marka güvenlik açıklarıyla karşılaşmış mı? Eğer karşılaşmışsa, üretici nasıl davranmış, bu sorunlar çözülmüş mü? Ve ne kadar hızlı çözmüş? Şirket uygun şekilde davrandıysa ve sorunlar konusunda şeffaf olmuşsa paniğe gerek yoktur.

Güvenlik açıkları nispeten sık görülür, ancak üreticinin hemen müdahale etmeye hazır olduğundan emin olmak önemlidir. Ayrıca, yazılımın güncellenip güncellenemeyeceğini ve güncelleniyorsa üreticinin bunu düzenli olarak yapıp yapmadığını kontrol edin. Aksi takdirde? Bunun yerine başka bir ürün veya marka seçin.

MARKASIZ CİHAZLARDAN KAÇININ

Verilerinizi nasıl koruduklarını veya nereye yüklediklerini doğrulayamıyorsanız, markasız cihazlar satın almaktan kaçının. Bir cihazın satın alım maliyetinden tasarruf etmek, sonrasında verilerinizin çalınması gibi daha yüksek maliyetlere yol açacak sorunlar çıkarabilir.

GÜNCELLEMELERİ KENDİNİZ YAPIN

Sadece üretici değil, aynı zamanda bir ebeveyn olarak siz de ürün yazılımını düzenli olarak mümkün olan en son sürüme güncellemelisiniz. Yamalar yayımlandığında, genellikle cihazınızı daha güvenli hale getirmeyi amaçladıkları için bunları hemen yükleyin. Bunu yapmazsanız, bilgisayar korsanları cihazlarınıza erişmek için güvenlik açıklarından yararlanabilir; bu da bu güvenlik açıklarını kapatacak bir yama yüklemişseniz aslında önleyebileceğiniz bir şeydir.

HANGİ İŞLEVLERE İHTİYACINIZ OLDUĞUNU İYİ BELİRLEYİN

Akıllı saatle sadece iletişim mi kurmak istiyorsunuz yoksa çocuğunuzla video veya telefon görüşmeleri de yapmak ister misiniz? Dahili kamera, hoparlör veya mikrofona sahip bir cihaz arayın. Ya da acil durumlarda önceden tanımlanmış bir kişi listesinden biriyle iletişim kuran basit bir SOS özelliği ihtiyaçlarınızı yeterince karşılayabilir mi?

Bir akıllı saat almadan önce, ne kadar kontrol sahibi olmak istediğinizi düşünün. Çocuklarınızın konuşmalarını ve çevredeki sesleri dinlemenizi sağlayan modeller bile vardır. Bu tür işlevler, çocuğunuzun bir yabancıyla etkileşime girmesi durumunda yararlı olabilir. Bazı saatler bile oyunlar ve meydan okumalar bile içerir. Her durumda, akıllı saatin ne kadar fazla işlevi varsa pili de o kadar çabuk tükenir. Bazı modellerin hemen hemen her gün şarj edilmesi gerekir, diğerleri haftalarca bile dayanabilir.

Satın almaya karar verdiğiniz bir cihaz ne kadar özellik yüklü olursa olsun, her zaman cihazın sunduğu daha fazla işlevin, bilgisayar korsanları için daha fazla potansiyel temas noktası olduğunu unutmayın. İleri teknoloji ile dolu bir akıllı saat seçerseniz, güvenliğinin düzgün bir şekilde sağlandığından emin olun. Genel olarak, akıllı saatler doğru seçildiğinde çok faydalı olabilir. Araştırmaya ne kadar çok vakit ayırırsanız, en ucuz ürüne razı olmazsanız, akıllı saatlerin sizin ve çocuklarınızın en iyi arkadaşı olma olasılığı o kadar yüksek olur.