Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay aşka geldi! Ünlü oyuncunun sevgilisi güzelliğiyle gündem oldu!
Bir döneme damga vurmuş dizilerden biri olan Çocuklar Duymasın'da Havuç karakterini canlandıran ünlü isim Furkan Kızılay, sosyal medya hesabında sevgilisiyle yayınladığı aşk pozlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirdi.
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Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı Havuç karakteriyle hafızalara kazınan ve sonrasında Survivor yarışmasına katılan Furkan Kızılay, sosyal medya hesabından sevgilisiyle çekildiği aşk dolu pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu.
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Küçük yaşlardan beri ekranlarda olan Furkan Kızılay, son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında boy göstermişti. Sevilen isim şimdilerde sosyal medya hesabında yayınladığı aşk dolu pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor.
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Arkadaşlarıyla tatile giden Furkan Kızılay, yayınladığı pozlarının altına: "Epic fail desen var, Dikkat eksikliği desen var, Romantiklik desen var, Sevgi desen var, 4 foto hepsinin anlattığı şey farklı" notunu ekledi.
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Sevgilisi Tutku Yılmaz ile fotoğraflarını yayınlayan Furkan Kızılay'a; "Çok yakışıyorsunuz", "Resmen birbiriniz için yaratılmışsınız" gibi yorumlar geldi. Yılmaz'ın sinema sektöründe olduğu öğrenildi.
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İşte Furkan Kızılay ve sevgilisinin aşk dolu pozları...
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