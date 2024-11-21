Üsküdar Belediyesi olarak çocuk dostu bir ilçe oluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Dedetaş, "Amacımız, her çocuğun eşit bir şekilde eğitim, sağlık, oyun oynama ve temiz bir çevre hakkından faydalanmasını sağlamak. Bunun için şu ana kadar hayata geçirdiğimiz ve bundan sonra uygulamaya koyacağımız projelerle, çocukların sesini duyan, onlara önem veren bir yönetim anlayışını benimsemeye devam edeceğiz. Üsküdar Belediyesi olarak 11 farklı birimimizde 5 bin 607 Üsküdarlı çocuğumuza hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çocuk Gözü ile Üsküdar" temalı oturum sayesinde çocuklar, Üsküdar belediye başkanıyla bire bir iletişim kurarak fikirlerini ifade etme fırsatı bulurken, salonda neşeli anlar da yaşandı.