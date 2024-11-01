Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Çocuk 'Çocuk Filmleri Festivali' başlıyor

        'Çocuk Filmleri Festivali' başlıyor

        Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 'Çocuk Filmleri Festivali' 2-6 Kasım tarihleri arasında, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla, Antalya'da minik sinemaseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 00:00 Güncelleme: 01.11.2024 - 00:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Çocuk Filmleri Festivali' başlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004 yılından bu yana her yıl düzenlenen; “Çocuk Filmleri Festivali” 2-6 Kasım tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla Antalya Migros AVM Paribu Cineverse’te gerçekleştirilecek. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında bu yıl farklı şehirlerde düzenlenen festivalde, Antalya’daki minik sinemaseverler film gösterimleri ve atölye çalışmalarıyla kültür ve sanatla bir araya gelecek.

        Çocukların sinemanın büyülü evrenine adım atmaları için eğlenceli ve etkileşimli programlar sunulan festivalde, 5 gün boyunca film gösterimleri, atölyeler ve kukla tiyatrosu oyunları gerçekleşecek. Minik sinemaseverler, sinemayla ilgili eğlenceli etkinliklere katılarak hem keyifli vakit geçirecek hem de sinema hakkında yeni bilgiler edinecek.

        REKLAM
        .png
        .png

        Antalyalı Çocuklar Festival Kapsamında Eğitici ve Eğlenceli Atölyeler ile Buluşacak

        Antalya’da gerçekleşecek festival kapsamında oyunculuk, yaratıcı yazarlık, yaratıcı drama, ritimli yaratıcı drama ve çocuklar için bilinçli nefes atölyeleri düzenlenecek. Ayrıca festivalde “Duyguların Renkli Dünyası: Hislerimizi Canlandırıyoruz” ve “Pandomim ile Bir Çeşit Hayat” etkinlikleri de düzenlenecek. Bu etkinlikler ile çocukların sanatla iç içe olmaları hedeflenirken ayrıca miniklerin sinemanın tüm alanlarına dair bilgi sahibi olmaları da hedefleniyor.

        Eğlenceli Filmler Miniklerin Beğenisine Sunulacak

        Festivalde; “Karlar Kraliçesi ve Prenses”, “Kardeş Takımı”, “Ejderham ve Ben, “Cesur İtfayeci”, “Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör” ve “Benim Uçan Dev Maceram” filmlerinin gösterimleri yapılacak. Ayrıca festival kapsamında Çizgi Kukla Tiyatrosu’nun “Yaramaz Kediler” oyunu da sahnelenecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Çocuk Filmleri Festivali
        #TÜRSAK
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yasa dışı bahiste iki ayrı soruşturma
        Yasa dışı bahiste iki ayrı soruşturma
        Adalet Bakanı Tunç: Yargıyı tehdit etmek kimsenin haddi değil
        Adalet Bakanı Tunç: Yargıyı tehdit etmek kimsenin haddi değil
        Senegal Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Senegal Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Hasret Çakır'ın katil eski sevgilisine müebbet
        Hasret Çakır'ın katil eski sevgilisine müebbet
        İspanya'da sel felaketinde ölü sayısı arttı
        İspanya'da sel felaketinde ölü sayısı arttı
        CHP'liler Esenyurt'ta toplandı
        CHP'liler Esenyurt'ta toplandı
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        Hüseyin Yücel'den derbi sonrası açıklama!
        Hüseyin Yücel'den derbi sonrası açıklama!
        OpenAI, ChatGPT'de arama özelliğini başlattı
        OpenAI, ChatGPT'de arama özelliğini başlattı
        Zaniolo'nun geleceği ne olacak?
        Zaniolo'nun geleceği ne olacak?
        Arda Güler için flaş iddia!
        Arda Güler için flaş iddia!
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Ayrılmamışlar
        Ayrılmamışlar
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        Boşandılar
        Boşandılar
        Sulak alan kurudu!
        Sulak alan kurudu!
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        Habertürk Anasayfa