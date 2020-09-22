İşte ebeveynlerin mutfak konusunda sıkça yaptıkları 7 hata
1. Yalnızca kurabiye pişirmek
Birçoğumuz küçükken ebeveynlerimizle mutfakta yaptıklarımızı hatırlar, hatıralarımızı ve deneyimlerimizi kendi çocuklarımızla da paylaşmak isteriz. Ancak çocuklarımızın içlerindeki gizli şefi gerçekten dışarı çıkarmak adına, kek ve kurabiye gibi şeylerin yanı sıra repertuarlarını genişletebilecekleri ve hoşlarına gidecek başka yemek türlerini de tanımalarını sağlamalıyız – patates kızartması, fırın patates, bunların yanında iyi giden farklı sos türleri vs.
2. Yeterince sorumluluk vermemek
Genelde ebeveynler mutfaktayken – farkında dahi olmadan – kontrolü ele alıyor ve uzun süre bırakmıyorlar. Bırakın ne yapmak istediğine, yaptığı yemeyi nasıl servis edeceğine dair kararları vererek başı çeksin, kontrole sahip olsun. Tarifi okuma ve iyice anlama da dahil olmak üzere bırakın asıl işi onlar yapsın. Çocuklara şef muamelesi yapıp yardımcıları olarak
hareket ettiğimizde, onlara süreçten keyif almalarını sağlayacak özgüveni aşılayabilir ve nihayetinde bağımsız bir şekilde yemek yapabilmelerini sağlayabiliriz.
3. Keskin bıçaklara şüpheyle yaklaşmak
Evet, söz konusu ısı ve keskin nesneler olduğunda çocuklarımıza temel güvenlik becerilerini edindirmemiz gerekiyor; ancak aynı zamanda da korkularımızın ve konfor alanımızın ötesine geçmemiz ve çocuklarımıza güvenli bir şekilde yemek yapma konusunda güvenebileceğimizi göstermemiz gerek ki yalnızca çırparak ve ölçüm yaparak canları sıkılmasın. Bir tarifi baştan
sona kendi başlarına uygulayabildiklerinde, başarı ve uzmanlık hissi ile cesaretlenecekler.
4. Temizlikte ısrarcı olmak
Çocuklarımızın, temizliğin yemek yapmanın kaçınılmaz bir sonucu olduğunu ve yemekten sonra mutfak temizliğine yardım etmeleri gerektiğini öğrenmeleri şart. Ancak çocuğunuz yere her un döktüğünde ya da tezgâha sos bulaştırdığında söylenmeye başlayarak yemek yapma sürecinin bütün keyfine limon sıkmamaya dikkat etmelisiniz. Tekniklerini ileriki yıllarda düzeltmelerini sağlayabilirsiniz; bırakın bir şeyleri batırma endişesi duymadan keyifle yapsınlar yemeklerini.
5. Stresli olduğumuz anlarda birlikte yemek yapmaya çalışmak
Çocuğunuz sizle birlikte yemek yapmak istediğinde stres altındaysanız ya da 15 dakika içerisinde sofrayı kurmuş olmanız gerekiyorsa, çocuğunuza istemeden yemek yapmanın stresli bir iş olduğuna ya da onun yardımına ihtiyaç duymadığınıza dair mesajlar yollayabilirsiniz. Kendinizi mutfakta sürekli ona kızarken ya da yaptıklarını düzeltmesi için baskı yaparken buluyorsanız eğer, yemek yapma aktivitenizi daha sakin bir akşama, karlı bir güne ya da haftasonuna bırakmayı deneyin. Elbette çocuğunuz temel yemek yapma becerilerini kazandığında, aciliyet durumunda akşam yemeği için size yardımcı olabilecek.
6. Dilimizi tutamamak
Çocuklarla yemek yapmaya çalışırken, ne kadar az konuşursak o kadar iyi. Evet, soru sorduklarında cevaplamamız gerekiyor; ancak yönlendirmeye ya da düzeltmeye dair bir arzuyla dolduğunuzda, mümkün olduğunca sessiz kalmaya çalışmak çok önemli. Bırakın sorunları kendileri çözsünler. Konuşmanız gerektiğindeyse, tüm yönlendirmelerinizin ve tepkilerinizin cesaret verici ve pozitif olduğundan emin olun ki mutfak da bir tür eleştiri alanına dönüşmesin.
7. Mutfaktan hiç çıkmamak
Tıpkı okula ilk kez gittiklerinde ya da arkadaşlarıyla ilk kez yatıya kaldıklarında olduğu gibi, çocukları, yanlarında kimse yokken mutfakta bırakmak kulağa dehşet verici gelebilir. Ancak ne olursa olsun, çocuklarımızı riskler ve kontrole geçme konusunda ne kadar özgür bırakırsak, mutfak becerileri erkenden oluşmaya başlar, gün yüzüne çıkan şef kimlikleri ile özgüven artışı
yaşarlar. Kendi davranışlarımızda birkaç değişiklik ve sinirlerin yatıştırılması ile ebeveynler olarak çocuklarımızı yemek yapmaya teşvik edebiliriz. Çocuğunuzun büyük bir şef olmasına gerek yok tabi ki; mesele, her tür hayat becerisinin en değerlisi olanı edinebilmelerini sağlamak.
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