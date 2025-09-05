Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Çocuğunuz için güvenli okul alışverişi: Nelere dikkat etmelisiniz?

        Okula hazırlıkta anne babaların bilmesi gereken güvenlik ipuçları

        Kokusuz silgi, su bazlı boya, doğal kumaş… Çocuğunuzun sağlığı için hangi malzemeleri tercih etmelisiniz? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 13:30 Güncelleme: 05.09.2025 - 13:30
        Okul alışverişinde nelere dikkat edilmeli?
        Çok ucuz ürünler cazip görünebilir ama merdiven altı üretim olabilir. Okul alışverişinde dikkat edilmesi gerekenler burada!

        OKUL MALZEMELERİNDE TOKSİK MADDELERE DİKKAT

        Okul çantaları, kalemler, silgiler ve boya malzemeleri çocukların ilgisini çeken renkli, kokulu ve tasarımlı ürünlerdir. Ancak bu ürünler bazı toksik maddeler içerebilir.

        Örneğin; renklendirmede kullanılan azo boyar maddeler, plastiklerin yumuşak olmasını sağlayan fitalatlar, çantalarda kullanılan nikel gibi maddeler hem kısa hem uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabilir. Kanserojen, alerjen etkiler gösterebilir, egzamaya ve endokrin sorunlara sebep olabilir.

        Ayrıca fiziksel riskler de vardır; çocuklar kalem uçlarını veya silgileri ağızlarına alarak zarar görebilir.

        Sivri uçlu malzemeler yaralanmalara neden olabilir. Bu nedenle ürün seçimi sırasında hem kimyasal hem de fiziksel güvenlik göz önünde bulundurulmalıdır.

        AYAKKABI VE ÇANTA SEÇİMİNDE DOĞRU ÖLÇÜ ÖNEMLİ

        Çocuklar hızla büyüdüğü için gereğinden büyük ayakkabı ve kıyafet almak sorun yaratabilir. Büyük ayakkabılar ayak sağlığını olumsuz etkileyebilir.

        Çanta seçiminde ise çocuğun boyu ve kilosu önemlidir. Fazla ağırlık omurga ve duruş bozukluklarına yol açabilir. Çekçekli çantalar veya ergonomik sırt çantaları tercih edilmelidir.

        ÜRÜN SERTİFİKALARINA DİKKAT

        Alışverişte CE, TSE veya EN71 belgelerine sahip ürünler tercih edilmelidir. CE belgesi ürünün sağlık ve güvenlik açısından uygun olduğunu, ağır metal içermediğini gösterir. EN71 ise ürünün güvenilirliğini onaylar.

        Çok ucuz ürünler ise merdiven altı üretim olabilir ve denetlenmemiş olabilir.

        Solvent bazlı kalemlerden kaçınılmalı, su bazlı ve sağlıklı alternatifler tercih edilmelidir.

        Mataralarda plastik yerine cam veya paslanmaz çelik ürünler daha güvenlidir. Yapıştırıcılarda uçucu madde bulunmamasına dikkat edilmelidir.

        OKUL KIYAFETLERİNDE ALERJİYE DİKKAT

        Okul kıyafetleri, okulun belirlediği renk ve standartlara uygun olmalıdır. Kıyafetler, alerjiye yol açabilecek sentetik kumaşlardan yapılmamalıdır.

        Yumuşak ve nefes alan pamuklu kumaşlar tercih edilmelidir.

        Boyalarda toksik maddeler bulunmamasına dikkat edilmelidir. Kıyafetler çok bol veya uzun olmamalıdır; aksi halde koşarken takılma ve düşme riski artar.

        Ayakkabılarda ip ve bağcık yerine cırt cırtlı modeller güvenli ve pratiktir. Tabanının kaymaz olması, çocuğun güvenli hareket etmesini sağlar.

        OKUL ÇANTASI SEÇİMİ VE KULLANIMI

        Çantalar çocukların günlük yaşamında en sık kullandığı ürünlerdir. Yanlış çanta seçimi, büyüme çağındaki çocuklarda sırt ve bel ağrılarına, duruş bozukluklarına yol açabilir.

        - Çocuğun boy ve kilosuna uygun, hafif ve ergonomik çantalar tercih edilmelidir.

        - Çanta sırt hizasına tam oturmalı, bel hizasından sarkmamalıdır.

        - Omuz askıları geniş, yumuşak ve ayarlanabilir olmalı, ağırlığı eşit dağıtmalıdır.

        - Bel ve göğüs destek kemeri olan modeller daha güvenlidir.

        - Kitap ve ağır malzemeler sırt kısmına yakın, hafif malzemeler öne yerleştirilmelidir.

        - Çanta içindeki ağırlık, çocuğun vücut ağırlığının yüzde 10-15’ini geçmemelidir.

        - Çocuğa çantayı her iki omuzdan taşımayı öğretmek önemlidir.

        - Gereksiz eşyalar çantadan çıkarılmalıdır.

        KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDE GÜVENLİLİK

        - Kalem, silgi ve boya gibi malzemeler çocukların ilgisini çeker, ancak kimyasal içerikleri nedeniyle tehlikeli olabilir.

        - Sulu boyalar ağır metal içermemelidir.

        - Kokulu silgiler yoğun kimyasal içerik taşıyabilir, alerji ve solunum problemlerine yol açabilir.

        - Küçük parçalar boğulma riski taşır.

        Güvenli ürün seçiminde;

        - Su bazlı ve yıkanabilir boyalar,

        - Kokusuz ve doğal içerikli silgiler,

        - Zararlı kimyasal içermeyen sertifikalı kalem ve yapıştırıcılar,

        - Küçük parçaları olmayan ürünler tercih edilmelidir.

        Ayrıca çocuklara bu malzemeleri ağızlarına almamaları, koklamamaları veya yalamamaları öğretilmelidir.

        Görsel Kaynak: istockphoto/shutterstock

