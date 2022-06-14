Çocuğunun gözü önünde bıçakladı, 'Canım istedi' dedi

Aksaray'da, oğlunu görmek için parka gelen Cihan Kuşsan (39), boşandığı eski eşi Ceylan B. (31) tarafından çocuğunun gözü önünde karnından bıçakla yaralandı. Gözaltına alınan B., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Canım istedi, ondan bıçakladım. Eşimi bıçakladığım için de pişman değilim" dedi.
Olay, saat 17.00 sıralarında Fatih Mahallesi 4161 Sokaktaki parkta meydana geldi. 1'i kız 2 çocuk babası olan 9 yıl önce eşi Ceylan B.'den boşanan Cihan Kuşsan, iddiaya göre oğlunu görmek için parka geldi.
OĞLUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLADI
Kuşsan, burada eski eşi Ceylan B. ile karşılaştı. Çift arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ceylan B., Cihan Kuşsan'ı oğlunun gözü önünde karından bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan Kuşşan, çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
"EŞİM, ÇOCUKLARIMI RAHATSIZ EDİYORSUN DİYE BIÇAKLADI"
Kuşşan, sedye üzerinde acil servise alındığı sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Beni eski eşim bıçakladı. Eski eşimin oturduğu evin bulunduğu civarda çocuğumun bakkala olan borcunu ödemek için parka gelmiştim. Oğlumu görmek istedim. Eşim de çocuğumu rahatsız ediyorsun diye beni bıçakladı" dedi.
Fotoğraf: DHA
"EŞİMİ BIÇAKLADIĞIM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"
Olayın ardından gözaltına alınan Ceylan B. de sağlık kontrolünden geçirilmek üzere aynı hastaneye getirildi. B. de kendisini görüntüleyen habercilere "Canım istedi ondan bıçakladım. Eşimi bıçakladığım için de pişman değilim" dedi.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.
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