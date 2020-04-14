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TBMM Genel Kurulu'nda infaz düzenlemesine ilişkin teklifin dün kabul edildiği sıralarda sosyal medyada çocuğun cinsel istismarı suçuna ilişkin bir teklifin de verildiği öne sürüldü.

"Mağdurun şikayetinin olmaması, failin başkasıyla evli olmaması, tarafların evlenmesi, suçun işlendiği tarihte mağdurun 14 yaşına girmiş olması, mağdur ile fail arasında 15'ten fazla yaş farkının olmaması" kanun teklifi olduğu öne sürülen metinde suçun istisnaları olarak sıralanıyordu.

Konuyla ilgili sosyal medyada tepki büyürken TBMM Adalet Komisyonu'nun CHP Grup Sözcüsü Zeynel Emre'den önemli bir açıklama geldi. Emre, "Dün akşamdan itibaren TBMM’de ‘çocukların cinsel istismarının affına’ ilişkin teklifin kanunlaştığına ilişkin paylaşımlar yapılmaktadır. Bu bilgi tamamen gerçek dışıdır. Böyle bir teklif adalet komisyonuna gelmedi, meclis de görüşülmedi ve kanunlaşmadı" dedi.