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        Haberler Gündem Güncel Çocuğa İETT otobüsü çarptı | Son dakika haberleri

        Çocuğa İETT otobüsü çarptı

        Ataşehir'de iddiaya göre köpekten kaçan çocuğa İETT otobüsü çarptı. Otobüsün çarptığı çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 19:19 Güncelleme: 15.02.2025 - 19:19
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        Çocuğa İETT otobüsü çarptı
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        Ataşehir'de Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında iddiaya göre, sokaktaki sahipsiz bir köpekten kaçan çocuk yola fırladı.

        O sırada seyir halinde olan İETT otobüsü, çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuğa çevredeki vatandaşlar yardım etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk kontrollerde çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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