Bol Hindistan cevizli bu pastayı denemeyen okurumuz kaldıysa, en pratik haliyle sunduğumuz tarifi mutlaka uygulamalılar. İşte Cocostar pasta tafifi ve malzemeleri...

Cocostar Pasta Malzemeler

Kekimiz İçin;

3 tane yumurta

2,5 çay bardağı toz şeker

2 çay bardağı sıvı yağı

1 çay bardağı kadar yoğurt

1 çay bardağı kadar süt

1 çay bardağı kakao

4 çay bardağı kadar un

2 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Biraz tuz

Kekimizi Islatmak İçin;

1 su bardağı kadar süt

Kremamız İçin;

2,5 su bardağı süt

7 yemek kaşığı irmik

2 paket vanilya

1,5 su bardağı toz şeker

150 gram tereyağı

200 gram Hindistan cevizi

Üzeri İçin;

80 gram çikolata

2 yemek kaşığı kadar sıvı yağı

Cocostar Pasta Yapılışı