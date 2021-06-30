Çoban tüfekle vurulmuş halde bulundu

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir köyde silahla vurulan çobanın cansız bedeni bulundu.

İlçeye bağlı Kuşcu köyünde dağlık alanda hayvan otlatan Yunus Erağca'nın (25) yerde hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Erağca'nın tüfekle vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin yanında av tüfeğini bulan jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.