01 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çoban Ekrem Uçar'ın 1988 yılında keçilerini otlatırken tesadüfen bulduğu, Antalya ile Muğla'yı birbirinden ayıran dünyanın en büyük kanyonlarından Saklıkent, ziyaretçi akınına uğruyor.
DHA'nın haberine göre 18 kilometre uzunluğundaki kanyon, 200 metre yüksekliğinde olan dik yamaçlar arasında, su geçişleri ve zorlu parkuruyla macera tutkunlarının tercih ettiği adreslerden biri olarak öne çıkıyor.
Dik yamaçlar arasındaki zorlu parkuru, çamur banyosu ve rafting gibi adrenalin yüklü aktiviteleri bünyesinde barındıran Saklıkent Kanyonu, 5 dereceye kadar düşen suyuyla ilgi çekerken; kanyonu ziyarete gelen yerli ve yabacı turistler çeşitli aktiviteler yapabiliyor.
Mevsime bağlı olarak su seviyesinin yüksekliğine göre kanyondaki parkurları aşan turistler, bazı noktaları halatlar yardımıyla tamamlayabiliyor.
Avrupa ve Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen turistler, Saklıkent'te buz gibi suların içerisinde aşırı sıcak havanın etkisinden kurtulmaya çalışıyor.
Hava sıcaklığının 44-45 dereceyi bulduğu Fethiye'de kanyona girenler, bir anda en az 15 derece daha az sıcaklıkla karşılaşıyor.
Son günlerde mevsim normallerinin 5-6 derece üzerinde seyreden sıcaklara karşı yerli ve yabancı turistler, kanyonun içerisine biran önce kendilerini atabilmek için gişe önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.
Cip safari ve özel turlarla Fethiye'ye 45 kilometre uzaklıktaki Saklıkent'e gelen turistler, kanyona girdikten sonra kendilerini buz gibi suların içerisine atıyor.
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