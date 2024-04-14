Coachella Festivali'nde ünlüler geçidi

Dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında gösterilen, ABD'nin en büyük festivali Coachella, bu yıl, 12-14 Nisan ve 19-21 Nisan tarihlerinde arka arkaya iki hafta şeklinde düzenleniyor.

California'nın Indio şehrinde düzenlenen müzik ve sanat festivalinin iki günü geride kalırken Lana Del Rey, Peso Pluma, rapçi Tyler the Creator, No Doubt gibi isimler sahnede büyük ilgi gördü. Festivalde sahnedeki ünlü isimlere eşlik eden binlerce seyirci arasında ünlü isimler de vardı.