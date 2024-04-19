CNN: İsfahan'daki hava üssünde büyük bir hasar yok

CNN: İsfahan'daki hava üssünde büyük bir hasar yok

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ABD merkezli CNN televizyonu, İsrail'in hedef aldığı iddia edilen İsfahan'daki hava üstüne ait bu sabah kaydedilen uydu fotoğraflarını paylaştı.

Haberde, İshafan'daki hava üstünde olası bir füze saldırısında oluşabilecek bir çukur ve yıkılmış bina bulunmadığına dikkati çekildi.

Bunun da İsrail'in hedef aldığı iddia edilen üste büyük bir hasar oluşmadığını ortaya koyduğu kaydedildi.

İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRDIĞI İDDİASI

İran devlet televizyonu, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu.

İran resmi ajansı IRNA da patlama seslerinin Tebriz eyaletinin kuzeybatısından da geldiğini kaydetmişti. REKLAM Amerikan medyası ise ABD'li yetkililere dayandırarak yayımladığı haberlerde, İsrail'in İran'a yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti. İsrail makamları, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken İranlı yetkililer, henüz doğrudan İsrail'i suçlamadı. Öte yandan, Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, ülkenin güney sınırlarındaki hava savunma sistemlerinin bulunduğu birkaç noktaya roket saldırısı düzenlediği ileri sürülmüştü.

*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.