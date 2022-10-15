CMK avukatı, müvekkili tarafından soyuldu

Erzurum 'un Yakutiye ilçesinde, apartmanın giriş katında, evli ve 2 çocuk babası olan avukat Ekrem İçoğlu'na ait hukuk bürosu, 11 Ekim gecesi soyuldu. Sabah erken saatte ofise gelen İçoğlu, dağınık odayı ve açık pencereyi görünce durumu anladı. Odasındaki bilgisayarı ve televizyonu çalınan İçoğlu, 112'ye ihbarda bulundu. Çevrede araştırma yapan ve 48 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, şüphelilerin kimliklerine ulaşıp bulundukları yere baskın yaptı.
Çaldıkları malzemelerle yakalanan Ersin C. (36), Tugay E. (27), Ahmet Ç. (29) ve Ali G. (22), emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Ersin C. ve Ali G. tutuklandı. Ahmet Ç. ve Tugay E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık olayına karışan Emircan T.'nin (22) ise başka suçtan daha önce tutuklanıp cezaevine girdiği öğrenildi.
Bilgisayarı bulunduğu için mutlu olduğunu dile getiren ve hırsızlık masası ekiplerine teşekkür eden avukat Ekrem İçoğlu, 11 Ekim sabahı kızını okula bıraktıktan sonra iş yerine geldiğini belirterek, olayı şöyle anlattı:
Saat 08.50 civarında ofisin kapısını açtığımda hemen bir farklılık olduğunu gördüm çünkü karşı odada poşetler yerlere savrulmuştu. Hırsız girdiğini hemen anladım. Yaklaşık 1 ay önce bu semtte başka 1 ofise girmişlerdi. Telaşla cama doğru baktığımda camın açık olduğunu gördüm. Oda boştu, şu anda tek çalıştığım için orada eşya yoktu. Karşı tarafta bulunan kendi kullandığım odama geçtiğimde ilk dikkatimi çeken bilgisayarın masanın üzerinde olmadığıydı. Soluma dönüp baktım, duvara monteli televizyon vardı onu da götürmüşler. Yazıcıyı ise götürmemişler, herhalde insaflı davranmışlar. Hemen 112'yi aradım ve polisler gelip inceleme yaptılar. Sağ olsunlar zanlıları kısa sürede yakaladılar ve adalete teslim ettiler. Bilgisayarımın içinde kızlarımın 15 yıllık fotoğraf albümü ve yüzlerce dilekçe gibi özel evrak vardı. Hırsızların kim olduğunu bilmiyordum. Sonradan isimleri öğrenince bunlardan biri olan Tugay E., yine hırsızlık suçundan gözaltına alınmış ve ben de onu CMK avukatı olarak savunmuştum. O kişinin 1,5 yıl sonra beni soyacağı aklımın ucundan geçmezdi. Bu da sanırım mesleğimizin ironi tarafı olsa gerek.
Avukat İçoğlu, "Polis arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Açıkçası ben ümidimi kesmiştim. Asayiş Şube Müdürlüğü'nün polisleri gerçekten çok titiz bir çalışma yaptılar sanırım epeyce bir mobese kamerası incelenmiş. Hırsızlar yakalanınca eşyalarımı da teslim aldım. Özellikle benim için bilgisayar çok önemli, malum serbest avukatlık yaptığımız için içerisinde yüzlerce belge var. Ondan da önemlisi, 2 kızımın 15 yıllık birikmiş fotoğrafları var. Belgelerimi diğer hırsızlık olayından sonra yedeklemiştim ama resimleri yedeklemeye fırsat bulamamıştım. Ondan dolayı eşimle 3 gündür adeta yastayız. Eşim bana biraz da küstü, 'Niye onları da yedeklemedin' diye. Polis arkadaş akşam arayınca eşimle ikimiz de adeta bayram ettik" diye konuştu.
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