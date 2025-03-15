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        Haberler Gündem Güncel Cizre'de 17 bin fıstık ve badem fidanı dağıtıldı | Son dakika haberleri

        Cizre'de çiftçilere 17 bin fıstık ve badem fidanı dağıtıldı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde 42 çiftçiye 17 bin fıstık ve badem fidanı dağıtıldı. Törende konuşan Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, tarımın stratejik bir sektör olduğunu belirterek, ilçenin fıstık üretiminde önemli bir merkez haline gelmesi gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 18:48 Güncelleme: 15.03.2025 - 18:48
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        Cizre'de 17 bin fıstık ve badem fidanı dağıtıldı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde 42 çiftçiye 17 bin fıstık ve badem fidanı dağıtıldı. İlçenin Aşağıkonak köyünde fıstık ve badem fidanlarının dağıtımı dolayısıyla tören yapıldı. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, çiftçilere ayrıca bahçe kurulumu için tel, direk ve gergi teli de teslim edildi.

        Törende konuşan Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, tarımın stratejik bir sektör olduğunu belirterek, ilçenin fıstık üretiminde önemli bir merkez haline gelmesi gerektiğini söyledi. Tarımın, küresel gelişmeler karşısında ülkeler için kritik bir alan olduğunu ifade eden Baycar, şunları kaydetti:

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        "Geçen yıl başladığımız yeni bir çalışmayla, bu desteklerimizi sadeleştirdik. 20-30 başlıktan belli başlı gruplarla biraz daha etkin şekilde verimliliği destekleme modeline geçtik. Gübre desteğimiz, yakıt desteğimiz, tohum desteğimiz, grup fide desteğimiz gibi belli başlı desteklerde bunu topladık. Bundaki amacımız, çiftçilerimizin daha nitelikli ve daha verimli üretim yapmaları ve devletimizden teşvik almalarını sağlamaktır."

        Cizre'de 37 bin dönüm ekilmeyi bekleyen arazi bulunduğunu aktaran Baycar, tarım alanlarının değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

        Baycar, "Şu an Siirt ekonomisini Siirt fıstığı oluşturuyor, milyarlarca liralık bir ekonomiden bahsediyoruz. Cizre'nin de benzer toprak yapısına sahip olduğunu ve benzer sıcaklığa sahip olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizim bu üretimi burada da uygulamamızın önünde hiçbir engel yok. GAP İdaresine bir proje sunduk. Çok şükür projemiz geçti" dedi.

        Tarımsal üretimi artırmak için yeni projeler hazırladıklarını anlatan Baycar, "GAP İdaresi, İl Özel İdaresi, Kalkınma Ajansı ile Tarım ve Orman Bakanlığına 5 ayrı fıstık projesi sunduk. Kim üretim yapmak istiyorsa destekleyeceğiz" diye konuştu.

        Törenin ardından çiftçilere fidanlar ve bahçe kurulumu için gerekli malzemeler teslim edildi.

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        #yerel haberler
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        #Cizre
        #fıstık ve badem fidanı
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