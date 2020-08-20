Cızlama Geleneksel Türk mutfağında en çok yapılan ve beğenilen bir lezzettir. Tuzlu ve tatlı olarak yapılabilir. Kahvaltıların vazgeçilmezi olan cızlamayı yapmaya başlayalım.

Cızlama malzemeler:

2 su bardağı süt

2 yumurta

2 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz(tepeleme)

1 çay kaşığı kabartma tozu (tepeleme)

Cızlama tarifinin yapılışı:

Sütü yumurtayı ve tuzuz çırpma teli ile bir güzel çırpıyoruz.

İçine elenmiş olan unu ve kabartma tozunu ilave ettikten sonra homojen bir kıvam alana kadar çırpmaya devam ediyoruz.

Bir kepçe yardımı ile az yağlanmış bir tavada altı ve üstü kızarana kadar pişiriyoruz.

Arzuya göre bu tarif tuz yerine şeker ilave edilerek de yapılabilir.

Afiyet olsun…