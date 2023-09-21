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        Haberler Gündem Eğitim Çiy Nedir, Nasıl Oluşur? Çiy En Çok Hangi Mevsimde ve Kaç Derecede Oluşur?

        Çiy nedir, nasıl oluşur? Çiy en çok hangi mevsimde ve kaç derecede oluşur?

        Bulutlardan yeryüzüne düşen su formları olarak tarif edilebilen yağışlar, hava kütlelerinin bir diğer soğuk hava kütleleri ile karşılaşması, yükselirken soğuması ya da kendisinden daha soğuk bir bölgeden geçmesi sonucu oluşan bir durumdur. Isı değerlerine bağlı olarak donmuş ve sıvı olmak üzere iki farklı formda meydana gelebilen yağışların türleri ve miktarları birtakım çevresel faktörlere bağlı olarak da değişkenlik gösterebilmektedir. Ayrıca, ortaya çıkan bu farklı yağış tiplerinin her bir tanesi hem bitkiler hem de toprağın kendisi için farklı sonuçlar doğurabilmektedir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 22:25 Güncelleme: 21.09.2023 - 22:25
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        Çiy nedir, nasıl oluşur?
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        Dünya üzerinde gerçekleşen tüm yağışlar atmosferin, troposfer adı verilen katmanında gerçekleşmekte ver yer çekiminin etkisi ile yeryüzüne düşmektedir. Peki, yeryüzündeki cisimlerin üzerinde biriken su damlacıkları olarak ifade edilen çiy kaç derecede oluşur? Çiy oluşumu hangi hal değişimidir? İşte, tüm detaylar…

        Çiy Nedir?

        Havada bulunan su buharlarının, soğuk bir yüzeyin üzerinde su damlacıkları halini alması ve bu cisimlerin üzerinde birikmesine çiy adı verilmektedir. Açık, soğuk ve rüzgarsız gecelerde gözlemlenen çiy, gökyüzünde yeryüzüne dökülen yağışlar arasında yer almaması ile dikkat çekmektedir. Özellikle ısı kaybının çok fazla olması sebebiyle bulutsuz geçen gecelerin sabahında görülen çiyin ortaya çıkabilmesi için ısının yanında nem ve basınç koşullarının da çiy oluşumuna müsait olması gerekmektedir.

        Çiy Nasıl Oluşur?

        Havada yer alan su buharlarının, kendisinden daha soğuk bir yüzey üzerinde su damlaları halini alarak birikmesi anlamına gelen çiyin oluşabilmesi için havanın belirli bir nem seviyesine sahip olması gerekmektedir. Havanın içinde yer alan su buharı ya da bir diğer ifadeyle nemin varlığı, havanın sıcaklığı ile doğru orantılıdır ve hava sıcaklığı arttıkça hava kütlelerinin taşıyabildiği nem miktarı da artmaktadır. Gece olduğunda yeryüzünde yer alan toprağın havadan daha çabuk soğuması ise çiy oluşumun temel sebeplerinden bir tanesidir. Geceleri toprağın havadan daha hızlı bir şekilde soğuması bir süre sonra hava kütlesinin sıcaklığının düşmesine de sebep olmakta ve bu durumda hava kütlesinin taşıyabileceği nem miktarını azaltmaktadır. Hava kütlesinin soğuması sebebiyle fazla nem taşıyamaması ise mevcut nemin kısa süre içinde su damlacıklarına dönüşmesine neden olmaktadır. Nemin su damlalarına dönüşmesi ve bu su damlalarının ise toprak üzerinde yer alan cisimler üzerinde birikmesi de çiyi meydana getirmektedir.

        Bu bilgiden hareketle çiy oluşumu hangi hal değişimidir şeklinde bir soruyla karşılaşıldığında verilmesi gereken cevap yoğunlaşma olacaktır. Çünkü çiy oluşumunda havanın içinde bulunan su buharı ya da nem yoğunlaşarak sıvı bir forma dönmektedir.

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        Çiy Kaç Derecede Oluşur?

        Çiy havada bulunan nemin kendisinden daha soğuk olan yüzeyler üzerinde birikmesi anlamına gelmektedir. Özetle ifade etmek gerekirse çiy oluşumu için toprak üzerinde yer alan cisimlerin hava sıcaklığında daha soğuk olması gerekmektedir. Hava sıcaklığı 0 santigrat derecenin altına düştüğünde ise cisimlerin üzerinde bulunan su damlaları donar ve bu da bir başka yağış tipi olan kırağının oluşmasına sebep olur.

        Çiy En Çok Hangi Mevsimde Görülür?

        Yeryüzündeki cisimlerin üzerinde biriken su damlalarını ifade eden çiyler çoğunlukla yaz ve ilkbahar mevsimlerinin sabah saatlerinde gözlemlenmektedir. Çünkü bu mevsimlerin gecelerinde toprak sıcaklığı hava kütlesinin sıcaklığına oranla daha hızlı düşmekte, toprağın bu sıcaklığı hava sıcaklığını da etkilemekte ve bu durum da sabah saatlerinde yeryüzündeki cisimlerin üzerinde çiy oluşuma sebep olmaktadır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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