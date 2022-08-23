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Civan Canova'ya veda! - Magazin haberleri

Civan Canova'ya veda

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta oyuncu Civan Canova, son yolculuğuna uğurlanıyor

23.08.2022 - 09:38 | Güncelleme: ABONE OL

  • Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Civan Canova, 67 yaşında akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. Vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan Canova, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

  • Usta sanatçı için 11.00'de Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlenecek. Öğle vakti Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ünlü oyuncu, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

  • AİLESİNDEN RİCA

    Usta sanatçının ailesi, yayınlandığı taziye mesajında, "Bizim için en güzel renkler senin fırçandan yansıyanlar, en eşsiz kelimeler senin kaleminden dökülenler, en kusursuz replikler senin sesinde hayat bulanlardı... Renklerin solmayacak, kalemin tükenmeyecek, sesin unutulmayacak... Çünkü sen Gözbebeğimiz, sonsuz sevdin ve tarifsiz sevildin..." ifadelerine yer verildi.

    Canova'nın ailesi ayrıca, "Cenazeye çelenk gönderilmemesi, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfı'na katkıda bulunmaları rica olunur." dedi.

  • "HER ŞEY 2014 YILINDA BAŞLADI"

    Ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta hastane odasında yayınladığı bir video ile hayranlarını üzmüştü. "Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı." diyen 67 yaşındaki Canova, birkaç ay önce hastaneye başvurduğunu ve çekilen MR sonucunda akciğerinde belirsiz kitle tespit edildiğini ifade etmişti.

  • "AİLEM YANIMDA" DEMİŞTİ

    15 gün hastanede kaldığını ve birkaç gün sonra taburcu olacağını belirten usta oyuncu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü:

    Sol bileğimden ameliyatlıydım, kemik ölümü vardı bileğimde onu çıkardılar. Kafeye doğru giderken kapkara bir köpeğin üzerine bastım. Hayvan da gayrı ihtiyari sıçradı tabi, beni yere attı. Sağ kolumun üzerine düştüm. Kemik ölümü, tendon kopması, adele erimesi meydana geldi. MR çekildi ve doktor "Protez taktırman gerek." dedi. Onu da ben istemedim, ihmal ettim. 2.5, 3 ay önce feci ağrılarım başladı. Gece uyutmayacak kadar. Hastaneye geldim ve MR çektirdim. Koluma protez takılması gerektiğini söylediler. Ama o şimdi 2. planda kaldı. Çünkü akciğer filmi çekerken, belirsiz bir kitle olduğu tespit edildi. 15 gündür hastanedeyim. Ailem yanımda. Birkaç gün sonra taburcu edecekler.

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