"BEN 11 YAŞINDAYKEN..."

Nostaljik bir paylaşımda bulunan Canova, gönderisine, "#tbt... Ben 11 yaşındayken... Doğru, biraz yersiz oldu ama altmış küsur yaşındayım ve de bu kaos içerisinde kendime küçük bir huzur molası vermek istedim. Eski, küçük, kişisel yangınlarımın meğer ne kadar masum, zararsız; o zaman zaman özlemini duyduğum dünyanın nasıl korunaklı, güvenilir bir yer olduğunu hatırlamak, hatırlatmak adına..." notunu düştü. Takipçileri Civan Canova'nın gönderisini beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.