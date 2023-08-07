Civan Canova'nın vasiyeti yerine getiriliyor
20 Ağustos 2020'de hayatını kaybeden Civan Canova'nın vasiyeti yerine getiriliyor. Ailesi, aynı zamanda ressam olan Canova'nın vefatından önce planladığı resim sergisini açıyor
- 1
Civan Canova'nın akciğerinde kitle tespit edilmesinin ardından 5 Ağustos 2022'de hastanede tedavi altına alınmıştı.
- 2
Civan Canova, yapılan tüm müdahalelere rağmen 20 Ağustos 2022'de hayatını kaybetmişti. Aynı zamanda ressam olan Canova'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğmuştu.
- 3
Vefatından iki ay önce sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Civan Canova, ekimde resim sergisi açacağını, "Niyetim şu; yeni resim sergim için fikrinizi almak. Ekimde, İstanbul'da, elli yeni resmimden oluşan bir sergi açacağım. Çeşitli semtlerdeki birçok güzel salonla konuştum. Şimdi iş yer için karar verme aşamasına geldi. Ben de sizlere soruyorum. Sergimin hangi semtte olmasını istersiniz. Sırf size yakınlığı için düşünmeyin ama" sözleriyle duyurmuştu.
-
- 4
Civan Canova'nın vasiyeti ailesi tarafından yerine getiriliyor. Yapılan açıklamada, "Civan Canova'nın ailesi, sanatçının vasiyeti olan resim sergisini açıyor; 21 Ağustos 2023 - 1 Eylül 2023 arasında, Ortaköy Tarihiş Kethüda Hamamı'nda görüşmek üzere" denildi.
- 5
Civan Canova, 2021'de Habertürk'e verdiği röportajda, "Resim size nasıl bir duygu veriyor. Resmin hayatınızdaki yerini nasıl konumlandırıyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti: Benim resimlerim aslında belleğimde kalan anı kırıntılarının tuvale dökülmüş hali. Eski Ankara, okuduğum okullar, ailem, arkadaşlarım, yitirdiklerim, İstanbul’da dolaştığım mekânlar, Gümüşlük anılarım, hayatımın evreleri... Ne kaldıysa belleğimde... Belki yok oluşa karşı kendimce verdiğim umutsuzca bir mücadele. Bir an var olup sonra toza dumana karışmış yaşam kırıntılarını sabitleştirme, renge büründürme dürtüsü. Fotoğrafları yok o anların. Sadece belli bir süreliğine hafızada kalanlar var. Belli bir anı, o anki duyguyu anlatan Japon şiiri Haiku gibi. Mesela, derdim olan konularla ilgili oyunlar yazdım. Farklı karakterlere bürünmek, onları tanımak, tanıtmak, bir bütünün parçası olarak becerimi yansıtmak için, yeteneğim ve donanımım nispetince, oyunlar oynadım ama resmi sırf beni mutlu ettiği için yapıyorum. Yaşadığım sürece de yapmak istiyorum. Oyunculuk beni bırakabilir günün birinde ama resim kolay kolay bırakmaz sanıyorum. Her şiir yazanın şair olmaması gibi her resim yapan da ressam değildir. Ben, her resim yapanlardan biriyim. O kadar.