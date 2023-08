Civan Canova'nın vasiyeti yerine getiriliyor

Civan Canova, 2021'de Habertürk'e verdiği röportajda, "Resim size nasıl bir duygu veriyor. Resmin hayatınızdaki yerini nasıl konumlandırıyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti: Benim resimlerim aslında belleğimde kalan anı kırıntılarının tuvale dökülmüş hali. Eski Ankara, okuduğum okullar, ailem, arkadaşlarım, yitirdiklerim, İstanbul’da dolaştığım mekânlar, Gümüşlük anılarım, hayatımın evreleri... Ne kaldıysa belleğimde... Belki yok oluşa karşı kendimce verdiğim umutsuzca bir mücadele. Bir an var olup sonra toza dumana karışmış yaşam kırıntılarını sabitleştirme, renge büründürme dürtüsü. Fotoğrafları yok o anların. Sadece belli bir süreliğine hafızada kalanlar var. Belli bir anı, o anki duyguyu anlatan Japon şiiri Haiku gibi. Mesela, derdim olan konularla ilgili oyunlar yazdım. Farklı karakterlere bürünmek, onları tanımak, tanıtmak, bir bütünün parçası olarak becerimi yansıtmak için, yeteneğim ve donanımım nispetince, oyunlar oynadım ama resmi sırf beni mutlu ettiği için yapıyorum. Yaşadığım sürece de yapmak istiyorum. Oyunculuk beni bırakabilir günün birinde ama resim kolay kolay bırakmaz sanıyorum. Her şiir yazanın şair olmaması gibi her resim yapan da ressam değildir. Ben, her resim yapanlardan biriyim. O kadar.