Gözyaşlarını tutamadı: Yeri çok ayrıdır

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Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit, "Film Gibi Hayatlar" adlı programında bu hafta usta oyuncu Civan Canova'yı ağırladı.

Türk Sineması'nın unutulmaz ismi Kartal Tibet'le ilgili duygusal açıklamalarda bulunan Canova, "Kartal Tibet benim için çok şey ifade ediyor." dedi.

"İLK FİLM SETİNE BENİ O GÖTÜRDÜ"

Civan Canova, "Ben küçükken hayat öyle gerektirdi ve annemle babam ayrıldı, annem Kartal abiyle evlendi. 9 yaşımdan itibaren hep yanımda oldu. Kardeşlerim ve biz birbirimizi hep çok sevdik. Ailesine çok düşkündü. Çocuklarına çok düşkündü. Mesleğine çok düşkündü. Değerli bir insandı. Ben Kartal abiyle beraber büyüdüm. İlk film setine beni Kartal abi bir götürdü." ifadelerini kullandı.

"YERİ ÇOK AYRIDIR"

Kartal Tibet ile ilgili açıklamalarda bulunurken gözyaşlarını tutamayan oyuncu, "Yeri çok ayrıdır. Her açıdan çok ayrıdır. Bütün dertlerimi, bütün sorunlarımı anlattığım biriydi." şeklinde konuştu.

Kartal Tibet

Kardeşi Kumru'yla, Kartal Tibet ile ilgili bir kitap yazma hayallerinin olduğunu da dile getiren Canova, "Kardeşimle karar verdik. Biz bunu beraber yazalım dedik Kumru ile. Henüz başlamadık ama söz ediyoruz. Konular biriktiriyoruz. Bakalım, zamanı gelecek herhalde..." dedi.

"BU YOLCULUK BENİM HOŞUMA GİDİYOR"

Küçüklüğünden itibaren resme ilgi duyan ve resimle kendisini ifade etmeyi sevdiğini ifade eden Civan Canova, "Resim hep yapıyordum ama yaptıklarımı beğenmiyordum. Bir de utanıyordum insanlara göstermeye... Çoğunu sonra imha ediyordum. Öyle bir dönemdi ama son on yıldır, yoğun resim yapıyorum. Büyük ebat yapıyorum. Sergi açtım birkaç tane. Resimle kendimi ifade etmek de hoşuma gidiyor. Ben yaptığım resimleri kendi evimin duvarlarına asıyorum. Bu belki insanlara megalomanca gelebilir ama bana hayatımın albümü gibi geliyor. Böyle bir yolculuk benim hoşuma gidiyor." açıklamasını yaptı.

Fotoğraflar: Newspic, İHA